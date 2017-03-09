TÜKSİAD’DAN GİRİŞİMCİLİK ATAĞI

Tüm Kobi Sanayici ve İşadamımlar Derneği (TÜKSİAD), girişimciliği yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdam seferberliğinin başladığı bu günlerde, TÜKSİAD’da girişimciliği Üniversitelerde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek amacı ile Üniversitelerde programlara başladı. TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, İstanbul Medeniyet Üniversite Ekonomi Topluğu tarafından 6-7 Mart tarihleri arasında üniversitede düzenlenen “sektör günleri” programında girişimcilik dersi verdi. İki gün süren programın ikinci günün birinci oturumunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerine hitap eden TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk, başarı hikâyesini anlattı. Türkiye’nin marka kurum ve kuruluşlarının sponsor olduğu ve önemli kişilerin konuşmacı olarak katıldığı programda başarı serüvenini slayt eşleğinde üniversiteli gençlere anlatan Nurettin Aslantürk, sanayinin kalbi Gebze’de faaliyet gösteren derneğin, üniversitelerde girişimcilerin hayat hikayelerini anlatma gibi projelerinin olduğunu belirterek, projenin startını Türkiye’nin başarılı üniversitelerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde vermekten son derece memnun ve mutlu olduğunu ifade etti.2004 yılını kadar Trabzon merkezli olmak üzere Karadeniz bölgesinde ticaret yaptığını ifade eden Aslantürk, 2004 yılında Türkiye turuna çıktığını, sanayinin kalbi Gebze’de lojistik işine başladığını belirterek, Türkiye’nin önde gelen ve saygın firmalarının lojistik işini yaptığını, işinde yakaladığı başarıyı hayal gücüne, çok çalışmaya ve sürekli kendini geliştirmeye borçlu olduğunu söyledi.

Kendisini pür dikkat dinleyen gençlere altın öğütler veren TÜKSİAD Genel Başkanı Nurettin Aslantürk,” Türkiye’nin sizler gibi enerjik yeni girişimcilere ihtiyacı var. Yeni markalar oluşturalım ve onları Dünya’ya açalım. İş dünyası olarak her zaman yanınızdayız. Sizlerin ülkesine katkı sunan birer girişimci olmasını çok arzu ederim. Başarılı olmak için bilgi ve teknolojiye çok önem verip, çok çalışmalısınız. Sizlerden gelecek proje ve önerilere her zaman açığımız. Büyük hedefleri olan ülkemizin yarınları sizlerle çok daha iyi olacak.” diye konuştu.