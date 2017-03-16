Türk Firmasnı Alman Milyarder Alıyor !

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden Kühne-Nagel, Almanya ile siyasi tartışmaların gölgesinde önemli bir karar aldı.Şirket, Türkiye’de önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Kühne-Nagel, Türk lojistik şirketi Zet Farma’yı bünyesine katmak için görüşmelere başladı. Taraflar, resmi kurumlara başvuruda bulundu. Kühne-Nagel’in hedefi İstanbul merkezli Zet Farma Lojistik şirketinin yüzde 100 hissesini satın almak.

TÜRK DEVLERİYLE ÇALIŞIYOR

1992 yılında Ahmet Saim Başay ve Satiye Başay tarafından kurulan Zet Farma’nın yaklaşık 400 çalışanı bulunuyor. İlaç sektörünün en önemli lojistik şirketlerinden biri olan Zet Farma’nın müşterileri arasında Abdi İbrahim, Mustafa Nevzat gibi sektörün önemli ilaç şirketleri var. Şirketin, İstanbul’da Kağıthane, Hadıımköy, Kıraç gibi bölgelerde 6 deposu ve antreposu bulunuyor.

100 ÜLKEDE 70 BİN ÇALIŞANI VAR

Almanya’nın en eski lojistik şirketlerinden olan Kühne-Nagel, 1890’da kuruldu. Bremen’de faaliyete başlayan şirketin kurucuları ise August Kühne ve Friedrich Nagel. Merkezini İsviçre’ye taşıyan şirket hala operasyonlarını Almanya’dan yönetiyor. Dünyanın 100’den fazla ülkesinde 1.200 ofisi bulunan Kühne-Nagel’in çalışan sayısı da 70 binin üzerinde.

ALMANYA’NIN 9’UNCU MİLYARDERİ

Deniz taşımacılığında dünyanın en büyük şirketleri arasında gösterilen firma, hava ve kara taşımacılığında da dünyanın en önemli şirketlerinden. Şirketin onursal başkanı ve en büyük hissedarı ise Klaus-Micheal Kühne… Almanya’nın en zengin işadamlarından biri olan Klaus-Micheal Kühne’nin serveti 12.4 milyar dolar.

Ülkenin en zengin 9’uncu işadamı olan Klaus- Micheal Kühne, Forbes’un dünya liginde ise 103’üncü sırada. Alman işadamının Kühne-Nagel’deki payı ise yüzde 53 civarında.Alman milyarder Türk firmayı alıyor