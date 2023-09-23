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Türk Lirası Bazında Fiyat Takibi: 21 Milyon Nedir?

Şu anda piyasada çok fazla sayıda kripto para birimi bulunuyor. Özellikle günlük olarak işlem yapan yatırımcılar ise kripto para birimlerinin fiyatlarını anlık olarak ve farklı borsalarda takip edebilmek için çaba sarf ediyor. 21 Milyon da özellikle Türk yatırımcılar için bu ve bunun gibi pek çok soruna çözüm sunan bir platform olarak karşımıza çıkıyor.

Türk Lirası Bazında Fiyat Takibi: 21 Milyon Nedir?

23 Eylül 2023 Cumartesi 14:56

Türk Lirası Bazında Fiyat Takibi

 

21 Milyon adlı platformun en önemli özelliklerinden biri fiyatların Türk Lirası (TL) bazında paylaşılması. Bu da kripto para birimlerini TL bazında takip etmek isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü benzer platformlar genellikle dolar bazında veri sağlıyor ve bu da TL takibinde çeşitli sorunların yaşanmasına sebep olabiliyor. 21 Milyon böylece bir problemi çözmüş oluyor.

 

Buna ek olarak 21 Milyon kullanıcıları gündemi de platform üzerinden takip edebiliyor. Haberler sekmesinden gündem ile ilgili önemli başlıklara ve son dakika gelişmelere ulaşılabilir. Ayrıca yeni yayınlanan haberler ana sayfaya canlı olarak düşüyor.

 

Ayrıca platform, kripto para borsalarına “21 Milyon Puanı” adı verilen bir puanlama da yapıyor. Yapılan açıklamalara göre bu puanlama, 21 Milyon ekibi tarafından tamamen nesnel kriterlere göre yapılıyor. 21 Milyon hesaplamayı baz alırken; platformun kuruluş yılı, şirket bilgileri ve açık adresi, mobil uygulamaları (IOS/Android), güvenlik (2FA vs gibi), sosyal medya takipçi sayıları, aylık ziyaretçi sayıları ve Alexa TR değerleri gibi çok sayıda tarafsız kriter kullanıyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda ise puanlama her 3 ayda bir güncelleniyor.

 

21 Milyon’un Diğer Özellikleri

 

Kullanıcılar 21 milyon ile Türk kripto para borsalarında yer alan pariteleri görüntüleyebiliyor ve canlı fiyat hareketlerini takip edebiliyor. Bu da özellikle farklı borsalarda alım satım yapan yatırımcıların tüm fiyatları bir arada görebilmesi sebebiyle önem taşıyor.

 

Bunun yanında 21 Milyon ile kullanıcılar bir yandan Türk kripto para borsalarını takip edebilirken bir yandan da istedikleri borsaları belirli kriterlerde karşılaştırabiliyorlar. Kullanıcı, borsaları karşılaştırmak istediğinde 21 Milyon puanına göre, yorumlara göre, parite sayısına göre, 24 saatlik son işlem hacmine göre, açıldığı tarihe göre verileri görebiliyor ve şu anda 13 kripto para borsası hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyor.

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