Türkiye Rus Buğdayını Yasakladı !

Türkiye sürpriz bir şekilde Rusya'dan buğday ithalatını yasakladı. Uzmanlara göre Rusya'nın Türkiye'ye tarım ambargosunu kaldırmayı ağırdan alması karşısında Türkiye misilleme yaptı.

Türkiye,beklenmedik şekilde Rus buğdayını ithalat lisans listesinden çıkarırken, bu adım Rusya’nın en büyük ikinci buğday ihracat pazarına sevkiyatlarını sekteye uğratabilir.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Türkiye hükümeti tarafından hazırlanan yeni lisansların Rusya’yı 15 Mart itibariyle kabul edilen menşeiler arasında sıralamadığını belirttiler.

Kaynaklar, programda listelenmeyen ülkelerden gelen buğdayların yüzde 130 gümrük vergisi ödemek durumunda olacaklarından dolayı bunun anlamının Türk pazarının Rus buğdayına kapanması olacağını belirttiler.

Türk hükümet yetkilileri haberin yazıldığı sırada konuyu onaylayamazken, Rus Tarım Bakanlığı yetkilileri de konu hakkında yapılan yorum isteklerine cevap vermedi.

‘RUSYA’DAN ALAMAYACAKSINIZ’

Buğday ithal eden bir Türk değirmenci, “Yeni ithalat lisansları Rusya’yı menşei olarak kapsamıyor, o yüzden Rus buğdayı ithal edemiyorsunuz” dedi.

Değirmenci, Türkiye’nin geniş un ihracatını destekleyen bir sistemin parçası olan ithalat lisanslarından faydalanan değirmenciler de dahil Türk ithalatçıların 15 Mart’tan önce Rusya’dan nakliye edilen buğday sevkiyatlarını ülkeye sokabileceklerini fakat sonraki sevkiyatların akıbetlerinin belirsiz olduğunu söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi birkaç kaynağa göre, Türk hükümeti bu politika değişikliği için herhangi bir açıklama yapmazken, bazıları bunun Türkiye ile Rusya arasındaki bir önceki krizden dolayı olabileceğini söyledi.

Rusya, Türkiye’nin Kasım 2015’te Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Türkiye’ye yönelik zarar verici ticari yaptırımlar uyguladı, fakat iki ülke ilişkileri Ağustos ayında tekrar düzeltti.

Türk meyve ve sebzelerine yönelik sınırlamaların çoğunluğu kaldırılırken, Rusya Türkiye’den domates ve diğer bazı ürünlerin alımına henüz devam etmiyor.

Rus ihracat lobi grubu, Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev’e bir mektup göndererek konu hakkında önlem almasını istedi.

Reuters’ın gördüğü mektubun bir kopyasında Türkiye’nin 15 Mart itibariyle Rusya’yı gümrük vergisi ödemeden buğday, mısır ve sebze yağı tedarik eden ülkeler listesinden çıkardığını belirtiyor.

Türkiye, Temmuz 2016 ve Ocak 2017 arasında Rusya’dan 1.9 milyon ton buğday satın aldı.