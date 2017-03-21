Türkiye'ye çağ atlatacak proje
Dünyanın en büyüğü olacak Karapınar YEKA ihalesini, Kalyon- Hanwha kazandı. 600 bin evin elektriğini karşılayacak güneş santrali projesi, 1.3 milyar dolara mal olacak. .
BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM
Kömürden sonra güneşte de dünyada sayılı bir yatırımı Türkiye'ye kazandırmış olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Albayrak, "Bu tarz büyük bir yatırım dünyaya Türkiye ekonomisinin, Türkiye enerji sektörünün büyüklüğü açısından da çok önemli bir mesaj veriyor. Santral bin 500'e yakın insan istihdam etmesinin ötesinde, yerli mühendislerle birlikte Türkiye'yi artık bu teknolojilerde gelişen sanayide önemli yere taşıyacaktır. Önümüzdeki aylarda benzer ihaleyi inşallah rüzgar enerjisinde de yapacağız" dedi. Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Murtaza Ata ise "Hanwha Q Cells şirketinin Türkiye'de bu yatırıma giriyor olmasını Türkiye'nin geleceğine olan güvenini göstermesi açısından çok önemsiyoruz" diye konuştu. Projenin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yönünde çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ata, Türkiye'nin pozisyonunun da oldukça ideal olduğunu anlattı. Hanwha Q Cells Türkiye Genel Müdürü Ho woo Shin da Türkiye ekonomisine inandıklarını kaydetti..