EKONOMİ:
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Türkiye'ye çağ atlatacak proje

Dünyanın en büyüğü olacak Karapınar YEKA ihalesini, Kalyon- Hanwha kazandı. 600 bin evin elektriğini karşılayacak güneş santrali projesi, 1.3 milyar dolara mal olacak. .

Türkiye'ye çağ atlatacak proje

21 Mart 2017 Salı 09:04

 Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Konya'daki Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nın (YEKA) ihalesini 4 grup arasından Kalyon-Hanwha Grubu kazandı. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye çağ atlatacak proje için Grup, 6.99 dolar/cent ile kilovatsaat başına en düşük teklifi verdi. Proje ile 1.3 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirilmesi beklenirken; kurulacak santralden yılda yaklaşık 1.7 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve 600 bin evin ihtiyacı karşılanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekim 2016'da müjdesini verdiği santral ile ilgili, "Bugün itibariyle güneş enerjisinin 'çılgın projesi' diyeceğimiz, dünya üzerinde kurulu en büyük fotovoltaik saha dediğimiz, bin megavatlık bir yatırımdan da bahsediyoruz. Yenilenebilir kaynaklarda çok kritik bir kavşak olan güneş enerjisinde çok önemli bir adım attık" şeklinde konuştu.

BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM
Kömürden sonra güneşte de dünyada sayılı bir yatırımı Türkiye'ye kazandırmış olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Albayrak, "Bu tarz büyük bir yatırım dünyaya Türkiye ekonomisinin, Türkiye enerji sektörünün büyüklüğü açısından da çok önemli bir mesaj veriyor. Santral bin 500'e yakın insan istihdam etmesinin ötesinde, yerli mühendislerle birlikte Türkiye'yi artık bu teknolojilerde gelişen sanayide önemli yere taşıyacaktır. Önümüzdeki aylarda benzer ihaleyi inşallah rüzgar enerjisinde de yapacağız" dedi. Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Murtaza Ata ise "Hanwha Q Cells şirketinin Türkiye'de bu yatırıma giriyor olmasını Türkiye'nin geleceğine olan güvenini göstermesi açısından çok önemsiyoruz" diye konuştu. Projenin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yönünde çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ata, Türkiye'nin pozisyonunun da oldukça ideal olduğunu anlattı. Hanwha Q Cells Türkiye Genel Müdürü Ho woo Shin da Türkiye ekonomisine inandıklarını kaydetti..
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