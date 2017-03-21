Türkiye'ye çağ atlatacak proje

Dünyanın en büyüğü olacak Karapınar YEKA ihalesini, Kalyon- Hanwha kazandı. 600 bin evin elektriğini karşılayacak güneş santrali projesi, 1.3 milyar dolara mal olacak. .

en büyük güneş enerjisi santrali olacak Konya'daki

'nın (YEKA) ihalesini 4 grup arasından

kazandı. Yenilenebilir enerji alanında

proje için Grup, 6.99 dolar/cent ile kilovatsaat başına en düşük teklifi verdi. Proje ile

yatırım gerçekleştirilmesi beklenirken; kurulacak santralden yılda yaklaşık

üretilecek ve

karşılanacak.

, Ekim 2016'da müjdesini verdiği santral ile ilgili, "Bugün itibariyle güneş enerjisinin '

' diyeceğimiz, dünya üzerinde kurulu

dediğimiz,

da bahsediyoruz. Yenilenebilir kaynaklarda çok kritik bir kavşak olan güneş enerjisinde çok önemli bir adım attık" şeklinde konuştu.

Kömürden sonra güneşte de dünyada sayılı bir yatırımı Türkiye'ye kazandırmış olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen

"Bu tarz büyük bir yatırım dünyaya Türkiye ekonomisinin, Türkiye enerji sektörünün büyüklüğü açısından da çok önemli bir mesaj veriyor. Santral

insan istihdam etmesinin ötesinde, yerli mühendislerle birlikte Türkiye'yi artık bu teknolojilerde gelişen sanayide önemli yere taşıyacaktır. Önümüzdeki aylarda benzer ihaleyi inşallah

dedi.

ise "

şirketinin Türkiye'de bu yatırıma giriyor olmasını Türkiye'nin geleceğine olan güvenini göstermesi açısından çok önemsiyoruz" diye konuştu. Projenin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yönünde çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan

, Türkiye'nin pozisyonunun da oldukça ideal olduğunu anlattı.

da Türkiye ekonomisine inandıklarını kaydetti.