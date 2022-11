TÜV Austria Mobility, Türkiye’nin ilk bağımsız jant laboratuvarıyla sektörün önünü açıyor

Türkiye’de üretilen ve AB ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracatı yapılan jantların testleri de artık uluslararası standartlarda TÜV Austria Mobility laboratuvarında gerçekleştirilecek. Daha önce test ve sertifikalandırma işlemleri için yurt dışına gönderilen jantların testlerinin Türkiye’de yapılması ile ihracatın önündeki teknik engeller de ortadan kaldırılıyor.





TÜV Austria Mobility tarafından hizmete sunulan Türkiye’nin ilk Jant Laboratuvarı’nın açılışına TÜV Austria Mobility yöneticileri, otomotiv sektörü üreticileri, sektör dernekleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı’nın açılış konuşmasını açılış TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 milyon TL’lik bir yatırım ile açılışı gerçekleştirilen TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı’nın Avrupa Birliği yetkili otoriteler ve Türkiye Sanayi ve Teknloji Bakanlığı onaylı ve bir akredite kuruluş olduğunun altını çizen TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan, “Yetkilendirilmiş ve akreditasyon süreçlerini tamamlamış bir grup olarak tüm homologasyon süreçlerini yönetme konusunda 20 yılı aşkın engin tecrübeye sahibiz. Yılda 25 milyon adete yakın üretim gerçekleştiren ve bu üretimin yüzde 75 civarını ihracata yönlendiren araç jant üreticilerini TÜV Austria’nın jant alanındaki yüksek bilgi birikimi ile sizlere hizmet vermek için buluşturduk” dedi.

Jant Laboratuvarı yatırımına ek olarak yapılacak yeni yatırımlar ile 2 yıl içinde yurt dışına giden tüm maddi kaynağın Türkiye içinde kalmasının hedeflendiğine de dikkat çeken, Doğan, “Türkiye’de bu zamana kadar üretilen birçok ürünün Avrupa Birliği gibi dış pazarlarda hak etmiş olduğu büyüklüğe ulaşamamasının nedenlerinden biri de belgelendirme süreçlerindeki yaşanan zaman ve maliyet kaybı. Türkiye’de üretim yapan jant firmalarının test ve belgelendirme maliyetleri toplam 2 Milyon Euro seviyesinde. Jant laboratuvarımızla ilave yapacağımız Ar-Ge çalışmaları ve yeni yatırım planlarımız ile önümüzdeki 2 yıl içerisinde yurt dışına aktarılan bu kaynağın ülkemizde kalmasını hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Zehra Doğan ayrıca, Türkiye’de ilk kez açılan jant laboratuvarı ile üreticilerin üretim süreçlerinin hızlanmasının yanı sıra, ürün devreye alma süreçlerinin de en aza inerek test maliyetlerinde 2 kata yakın bir tasarruf sağlanacağına da belirtti.





TÜV Austria Mobility’nin sürekli kendini yenileyen bakış açısı, yeniliklere açık vizyon ve inovatif hamleleriyle geleceğe yönelik adımlarını da aktaran Doğan, “Bugün elektrikli araçların da homologasyon süreçlerine hızlıca uyum sağlayarak hizmet verebilir duruma geldik. Elektrikli araçların sektöre getirmiş olduğu komponent ve diğer gereksinimleri çok yakından takip ederek son 10 yılda Pazar payını çok büyü bir oranda artıran ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük yol kat edecek bu pazarda üreticilerin belgelendirme ihtiyaçlarını gidermeleri ve çağa ayak uydurmaları için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.





Yatırımın ilk etabında Türkiye içinde sonraki adımlarda ise yurt dışına hizmet vermeyi amaçladıklarını da belirten Zehra Doğan, “Amacımız şu an hizmet vermekte olduğumuz 2 adet laboratuvarlarımızı en yüksek verimlikte ve güncellikte tutarak hizmete en yüksek kalitede devam etmesini sağlamaktır. Bunu sağlarken sürekli yeni yatırım alanları araştırmalarına devam ederek laboratuvarlarımızı tek bir çatı altında toplamayı ve çok daha geniş bir kitleye hitap etmeyi planlıyoruz. Otomotiv sektörünün dışında yapmayı planladığımız yatırımlarla alakalı her zaman ilk önceliğimiz yerli üreticilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve bu alanlarda onların en iyi şekilde yararlanabileceği doğru hamleleri yapmaktır. Yatırımımızın birinci fazında hizmetlerimizi Türkiye’de üretim yapan firmalar ile başlayarak, yapacağımız planlı kapasite artırımı ardından yurt dışında üretim yapan firmalara da hizmet vermeye başlayacağız. Ulusal ve uluslararası regülasyon ve standartlara uygunluk göstererek her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde hizmet alt yapımızı tasarlayacağız” diye konuştu.

Tören sonunda TÜV Austria Mobilty’de emeği geçen çalışanlara plaketlerini Genel Müdür Zehra Doğan verdi.





