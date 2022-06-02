Oda ve kooperatifler UKOME’ye verdikleri dilekçede zam oranı belirtmedi. Ancak tarifelerde birçok ilde güncellemelerin yapıldığı ve Kocaeli’nin de bu güncellemeyi yapmasını istedi. Toplu taşımada ücretlere en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini söyleyen oda ve kooperatif yöneticileri zammın kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Zam yapılmaması halinde yaz aylarında toplu taşımada ciddi sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Ulaşıma en az yüzde 25 zam
Benzin ve mazota gelen yüksek zamların ardından toplu taşıma yapan özel halk otobüslerinin bağlı olduğu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası ile ulaşım kooperatifleri UKOME’ye yeni fiyatlandırma için başvurdu. Tarifelerin güncellemesini isteyen kurumlar en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtti.
Oda ve kooperatifler UKOME’ye verdikleri dilekçede zam oranı belirtmedi. Ancak tarifelerde birçok ilde güncellemelerin yapıldığı ve Kocaeli’nin de bu güncellemeyi yapmasını istedi. Toplu taşımada ücretlere en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini söyleyen oda ve kooperatif yöneticileri zammın kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Zam yapılmaması halinde yaz aylarında toplu taşımada ciddi sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çekildi.