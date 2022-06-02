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Ulaşıma en az yüzde 25 zam

Benzin ve mazota gelen yüksek zamların ardından toplu taşıma yapan özel halk otobüslerinin bağlı olduğu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası ile ulaşım kooperatifleri UKOME’ye yeni fiyatlandırma için başvurdu. Tarifelerin güncellemesini isteyen kurumlar en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Ulaşıma en az yüzde 25 zam

02 Haziran 2022 Perşembe 10:25

Benzin ve mazota peş peşe gelen zamların ardından Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, toplu taşımaya zam yapılması için UKOME’ye başvuruda bulundu. Zam oranı belirtmeyen oda yönetimi, tarifelerde güncelleme istedi. UKOME’nin önümüzdeki ay yapacağı toplantıda zam talebini gündeme alıp almayacağı kesinleşmezken, oda ve kooperatifler yapılan yüksek mazot ve benzin fiyatları karşısında artık kontak çevirmeyecek noktaya geldiklerini söylüyor.

SADECE MAZOTA 20 BİN LİRA VERİYOR

Ulaşıma 2022 yılında Ocak ve Mart ayında yapılan zammın ardından üçüncü zam için Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası UKOME’ye başvuruda bulundu. Motorine bir yılda yüzde 260, benzine yüzde 240, 2022 yılının ilk 5 ayında ise motorine yüzde 127, benzine ise 113 oranında zam yapıldı. Yapılan zamlar karşısında bir özel halk otobüsünün bir ay içinde sefer yaptığı 22 günde harcadığı en düşük mazot ücretinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu belirten oda ve ulaşım kooperatifleri yöneticileri, bu maliyetler karşısında ayakta kalmalarının imkansız olduğunu ifade ediyor.

EN AZ YÜZDE 25

Oda ve kooperatifler UKOME’ye verdikleri dilekçede zam oranı belirtmedi. Ancak tarifelerde birçok ilde güncellemelerin yapıldığı ve Kocaeli’nin de bu güncellemeyi yapmasını istedi. Toplu taşımada ücretlere en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini söyleyen oda ve kooperatif yöneticileri zammın kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Zam yapılmaması halinde yaz aylarında toplu taşımada ciddi sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çekildi.
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