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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alan Polisan'da hedef 2025'te sıfır karbon emisyonu

Polisan Holding, üretim sahalarında, operasyon süreçlerinde ve genel merkez binasında uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği kullandığını belgeledi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alan Polisan'da hedef 2025'te sıfır karbon emisyonu

19 Kasım 2022 Cumartesi 12:41

 Polisan Holding, üretim sahalarında, operasyon süreçlerinde ve genel merkez binasında uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği kullandığını belgeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kimya, boya ve liman işletmeciliği sektörlerinde faaliyet yürüten Polisan Holding, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. 

Kısa bir süre önce Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarındaki performans notunu 'B-' seviyesine yükselten ve globalde bu nota sahip 33 Türk şirketinden biri olan Polisan Holding, karbon emisyon yoğunluğu azaltım oranını yüzde 53’e yükselttiğini duyurdu.

- Hedef 2025'te sıfır emisyon

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, 'Bugün ise en kapsayıcı haliyle tüm sahalarımızda, operasyonlarımızda, ofislerimizde ve genel müdürlük binamızdaki elektrik enerjisi tüketimimizin yüzde 50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak Uluslararası I-REC sertifikalarımızı aldığımız ve böylelikle yüzde 39 olan karbon emisyon yoğunluğu azaltım oranımızı yüzde 53'e yükselttiğimiz için mutluyuz. 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları ile bu kapsama giren emisyonlarımızı sıfırlamak üzere belirlediğimiz stratejik hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Enerji odağında ürün tasarımından operasyonel verimliliğe, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji teminine kadar yarattığımız tüm çevresel etkilere odaklanarak iklim değişikliği ile mücadelemiz devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

- 'İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz'

'Birlikten Gelecek Doğar' vizyonu ile uyguladıkları sürdürülebilirlik stratejileri hakkında bilgi veren Hacıkamiloğlu, şunları kaydetti: 

'İştiraklerimizden Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport Kimya şirketlerimizde 2012 yılından bu yana doğrudan karbon ayak izimizi ifade eden Kapsam 1 ve dolaylı karbon ayak izimizi ifade eden Kapsam 2 emisyonlarını hesaplamakta ve yayınlamaktayız. Bu süre boyunca etkin izleme, ölçme ve yönetim ile operasyonlarımızdaki karbon ayak izi oluşturan tüm faaliyetlerimizin üzerine yoğunlaşarak Kapsam 1-2 emisyon yoğunluğumuzu yüzde 39 azaltmayı başardık. Doğrudan yönetimimizde ve kontrolümüzde olmayan ancak etkilediğimiz süreçleri de değerlendirebilmek üzere 2020 yılında envanterlerimize Kapsam 3 emisyonlarını da dahil ettik. Birlikten Gelecek Doğar vizyonuyla belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejilerimizde yer alan iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.'

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