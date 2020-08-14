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EKONOMİ:
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Üretim artışı beklentinin üstünde

TÜİK tarafından açıklanan ve haziran ayında yıllık yüzde 0.1, aylık yüzde 17.6 artış gösteren sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, beklentilerin üzerinde gerçekleşen sanayi üretimindeki artışı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Üretim artışı beklentinin üstünde

14 Ağustos 2020 Cuma 16:40

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Haziran ayı, Covid-19 etkisiyle dip yapan bir çok öncü göstergede iyileşmeler yaşanan bir aydı. Kapasite kullanım oranları ve ihracat rakamlarında haziranda ciddi artışlar gerçekleşti. Bu gelişmelerle üretimin de haziran ayında pozitife geçeceğini bekliyorduk. Nitekim sanayi üretimi haziranda yıllık yüze 0.1, aylık yüzde 17.6 artışla beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşti. Üretimdeki bu performansı çok olumlu değerlendiriyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında verilerin daha iyi geleceğini bekliyoruz.” dedi.

 
CARİ AÇIK DEVAM EDEBİLİR

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, imalat sanayinde aylık yüzde 19, yıllık yüzde 1, sermaye malı üretiminde aylık yüzde 20.8, yıllık yüzde 0.4, ara mallarında aylık yüzde 17, yıllık yüzde 2’lik artışları çok değerli buluyoruz.” dedi. T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Haziran ayında cari denge 2 milyar 934 milyon dolar açık verdi. Bununla birlikte yıllık cari açık 11 milyar 94 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, dış ticaret açığında geçen yıla göre gerileme olurken, hizmetler dengesinde açık verilmesinin büyük etkisini görüyoruz. Haziran ayında hizmetler dengesi 294 milyon dolar açık verdi. Geçen yıl bu kalem 3.2 milyar dolar katkı sağlamıştı. Hizmet gelirlerinin çok sınırlı kalacak olması nedeniyle bir süre daha cari açığın devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

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