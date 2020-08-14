Üretim artışı beklentinin üstünde

CARİ AÇIK DEVAM EDEBİLİR
Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda, imalat sanayinde aylık yüzde 19, yıllık yüzde 1, sermaye malı üretiminde aylık yüzde 20.8, yıllık yüzde 0.4, ara mallarında aylık yüzde 17, yıllık yüzde 2’lik artışları çok değerli buluyoruz.” dedi. T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan haziran ayı cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Haziran ayında cari denge 2 milyar 934 milyon dolar açık verdi. Bununla birlikte yıllık cari açık 11 milyar 94 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede, dış ticaret açığında geçen yıla göre gerileme olurken, hizmetler dengesinde açık verilmesinin büyük etkisini görüyoruz. Haziran ayında hizmetler dengesi 294 milyon dolar açık verdi. Geçen yıl bu kalem 3.2 milyar dolar katkı sağlamıştı. Hizmet gelirlerinin çok sınırlı kalacak olması nedeniyle bir süre daha cari açığın devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.