Yeni Emekliye Ek Gelir..

Emekliler promosyonda mutlu sona ulaştı. Memurlar gibi emekliler de maaşlarının yattığı bankalardan promosyon alma hakkına kavuştu. 11.5 milyon emekliye promosyon ödemesinin Mart-Nisan- Mayıs'ta yapılması kurala bağlandı, işlemlerin kolaylaştırılması sayesinde büyük bölümü 1 ayda parasını cebine koydu . Ancak promosyondan sadece mevcut emekliler değil, önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.







Kişi ne zaman emekli olursa olsun, promosyon alabilecek. Şimdi emekli olan da 3 ay sonra ya da 6 ay sonra emekli olan da banka promosyonuna başvurabilecek. Emekli aylığı bağlanan kişi, bankasını seçecek, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek 3 yıllık promosyonu cebine koyacak. Yeni emeklilerin promosyon tutarı da mevcut emekliler gibi olacak. Taban tutar bağlanan maaş bin liranın altındaysa 300, bin-2 bin lira arasındaysa 375, 2 bin liranın üzerindeyse 450 lira olacak. Yeni emekli en az bu tutarlarda promosyon alacak.

Ancak daha yüksek ödeme teklif eden varsa, o banka seçilerek cazip fırsatlardeğerlendirilebilecek. Emekli olanlar, ya ilk maaşın yatırıldığı bankayla devam ederek promosyonunu oradan alabilecek ya da e-devlet'ten ya da seçtiği bankaya başvurarak maaşını taşıyabilecek.

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