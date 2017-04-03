Zeytinoğlu Enflasyonu Değerlendirdi

Ayhan Zeytinoğlu:

- Kurlardaki yükselişin olumsuz etkilerini yaşıyoruz

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yüzde 12-16 bandına yükselen enflasyon rakamlarını değerlendirerek “Döviz kurlarındaki artışın fiyatlar üzerindeki etkisi devam ediyor. Önümüzdeki aylarda dövizde önemli bir hareket olmazsa bu etki kaybolacak.” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “TÜFE’nin mart ayında, aylık yüzde 1,02’lik artışla yıllık yüzde 11,29’a, ÜFE’nin ise yüzde 16.09’a çıktığını hatırlatarak enflasyondaki yükselişin bir süredir devam eden döviz kurlarındaki artıştan kaynaklandığını, önümüzdeki aylarda özellikle kur etkisinin ortadan kalkmasıyla enflasyonun da düşüşe geçeceğini söyledi.

Başkan Zeytinoğlu “2008 yılının ekim ayından bu yana TÜFE en yüksek orana ulaştı. döviz kurunun artışındaki maliyetlerden kaynaklı ÜFE’deki artışın hala TÜFE’yi arttırdığını görüyoruz. Önümüzdeki ayda ÜFE’de gözlenecek hafif artışın TÜFE’yi yüzde 11,5’un üzerine çekebileceğini tahmin ediyoruz. ” dedi.

Zeytinoğlu, döviz kurlarındaki gerilemeyle bir sonraki aydan itibaren enflasyonda düşüş beklediğini belirterek “Yılın ortasından itibaren döviz kurlarındaki toparlanma ile üretici maliyetlerinin TÜFE’yi aşağı çekeceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonunda yüzde 8 olan enflasyon hedefinin yakalanabileceğini temenni ediyoruz.” dedi.

- Ayhan Zeytinoğlu mart ayı ihracat artışındaki performansı ekonomide düzelme sinyali olarak yorumladı.





Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Mart ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 13,7 artarak 14 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık ihracatımız 145,8 milyar dolar oldu. Orta Vadeli Programda öngörülen 2017 yılının ihracat hedefi 153,3 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu hızla gidersek hedefi aşabiliriz. Diğer taraftan ithalatımız yüzde 7 artarak 19 milyar 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 10 gerileyerek 4 milyar 505 milyon dolar oldu. Bu gerilemenin cari açığa olumlu yansıyacağını düşünüyorum.” dedi.

Mart ayında yine otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, “İhracatımıza sektörel olarak baktığımızda otomotiv yüzde 36 artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ayrıca demir çelik sektöründeki yüzde 79’lük artış gerçekleştirmiştir. Tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.

İhracat pazarlarına yönelik değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “İhracat yapılan ülkelere baktığımızda 1 milyar 321 milyon dolar ile Almanya ilk sırada olurken, BAE’nin yüzde 223,7 artışla 1 milyar 26 milyon dolarla ikinci sırada yer alması dikkat çekicidir. Irak ile yapılan ihracat ise yüzde 39,4 artarak 906 milyon dolar olarak gerçekleşerek üçüncü sırada yer almaktadır.” dedi.