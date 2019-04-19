TÜGEM'DEN AKADEMİ ZİRVESİ

Hilmi IŞIKÖREN

22 Nisan Pazartesi günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında gayrimenkul konusunda uzman eğitmenler Hilmi Işıkören ve Belgin Benek sunumu ile Gebze Ticaret Odasında eğitim semineri düzenlenecektir. Eğitim programı ücretsiz katılım sağlamak için www.tugem.org.tr adresinden ön kayıt yaptırabilirsiniz.

29 yıllık tecrübesiyle gıda, teknoloji, gayrimenkul gibi birçok alanda pek çok şirketin markalaşma süreçlerine liderlik eden Hilmi Işıkören Işıkören Danışmanlık (www.isikoren.com) şirketinin kurucu ortağıdır.

1997 – 2010 tarihleri arasında uluslararası üç gayrimenkul markasındaki üst düzey yöneticilik/kurucu ortaklık deneyimiyle de gayrimenkul/inşaat sektörün önde gelen ismidir.

Her yıl binden fazla kişiye eğitim veren Hilmi Işıkören, 10 Numara Motivasyon kitabı ve www.10numaramotivasyon.com’daki iş ve hayata dair ilham veren, yol gösterici paylaşımlarıyla da tanınmakta, üniversite, şirket ve kurumlar için başarı üzerine motivasyon konuşmaları yapmaktadır.

Belgin BENEK

Işıkören Danışmanlık şirketinin kurucu ortağı Belgin Benek, iletişim ve pazarlama konusunda uzmanlığının yanı sıra yetişkin eğitimcisi olarak da mesleki yetkinliğe sahiptir.

Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla hakim olduğu alanları sürekli geliştiren Belgin Benek bu konularla ilgili iki kez Japonya’ya gidip Toyota üretim sistemindeki yalın bakış açısını incelemiş ve Işıkören Danışmanlık bünyesindeki danışmanlık ve eğitim programlarına uyarlamıştır.

Belgin Benek, 17 yıllık deneyimiyle iletişim, satış yükselten pazarlama danışmanlığı, satış eğitim ve koçluk programlarının hazırlanması ve sunumunda etkin rol oynamaya, 2017 yılı başından itibaren üniversitelerde iletişim üzerine konuşmalar yapmaya devam etmektedir.