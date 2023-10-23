KOTO, Gayrimenkul Sektörünü istişare toplantısında buluşturdu

Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi (Danışmanlık Hizmetleri Grubu), bünyesinde faaliyet gösteren Gayrimenkul Sektörü için istişare toplantısı düzenledi. 18. Meslek Komitesi Başkanı Osman Sağlık, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, Meclis Üyeleri Emine Nilay Özkan, Fatih Özcan ve Komite Üyesi Hadiye Akkurt’un birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ali İhsan Karagöz, Tapu Müdürü Mustafa Salih Yeğin, İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Çetin Düzgün ve sektör temsilcileri katıldı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE DAİR GÜNCEL VERİLER

Toplantı, Komite Üyesi Hadiye Akkurt’un, gayrimenkul sektörünün güncel verilerini paylaştığı sunumuyla başladı. “Türkiye genelinde 58 milyon 723 bin 108 parsel, 23 milyon 25 bin 555 bağımsız bölüm ve 53 milyon 317 bin 230 malik yer almaktadır” diyerek sözlerine başlayan Akkurt, “2022’de 3 milyon 434 bin 389 satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın 1 milyon 485 bin 622’sini konut oluşturmaktadır. İkinci el konut satışlarının payı 2022 yılında, yüzde 69 olarak gerçekleşmiştir.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER LİSTESİNDE 5. SIRADA

TÜİK Temmuz 2023 istatistiklerine göre gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 8.9 artışla 121 bin 136 kişiye ulaşmıştır. Yetki belgeli emlak işletmelerinin sayısı ise 53 bini geçmiş durumdadır. TOBB verilerine göre 2023 yılı Ocak- Ağustos döneminde en çok kurulan yabancı ortak sermayeli şirketler listesinde gayrimenkul acenteleri bin 976 ile 5. sırada yer almaktadır. Aylık 1,5 milyona yakın arz oranının bulunduğu bir sektörden bahsetmekteyiz.





YABANCILARA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 42 AZALDI

Türkiye genelinde Eylül ayında 102 bin 656 konut satılmıştır. Bu rakam bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalmıştır. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2’dir. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,3’tür. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak, 2 bin 930 olarak gerçekleşmiştir. En fazla konutu 722 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşları almıştır. Ardından sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

UZUNKAYA: SİZLERİN GÖRÜŞLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “Gayrimenkul sektörü ülkemizin ve dünyanın lokomotif sektörlerinden biri. Ülkemizde son birkaç yılda mevzuat çıkartıldı ve düzenlemeye gidildi. Bakanlığımız, sizlerin de görüşleriyle bir çalışma hazırladı. Bu düzenleme bugünün ihtiyaçlarına cevap veriyor mu derseniz, değişen dünya şartlarında elbette eksik kalacak birçok yönümüz olabilir ama sizlerin geri bildirimleriyle daha iyi bir noktaya gelebilir. Bir aile gibi sizinle her zaman yakın çalışma talebinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Eksik gördüğünüz her hususla ilgili müdürlüğümüze gelin. Sizin isteklerinizi mevzuatlaştırmak amacıyla bakanlığımıza bildirimini gerçekleştireceğiz.





GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ KOCAELİ’DE ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Sektörünüz bence Kocaeli’de çok daha önemli bir konumda. Kocaeli Türkiye’nin en küçük 7. Coğrafi ili. Yüzölçümü 3 bin 500 kilometre kare. Yüzde 48’i net orman, yüzde 26’sı ekilebilir alan, yüzde 20’si konut ve barınma, yüzde 6,7’lik alanda da ticaret yapıyoruz. Küçücük bir alanda Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 86’sı Kocaeli’de. Bugün itibariyle 341 yabancı yatırımcımız var. Bu kentin dinamiklerinin ne kadar yüksek olduğunu ve bu sizin sektörün önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

BİN 662 YETKİ BELGESİ VERİLDİ

Müdürlüğümüze toplamda Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi almak için 2 bin küsur müracaat yapıldı. Bugün itibariyle 1662 meslek mensubu yetki belgesini aldı. Sektörün üzerinde bazen tozlar dolaşıyor. Bu tozları birlikte almamız lazım. Sektör, bu işi meslek edinmemiş insanlar tarafından istismar ediliyor. Bu istismarları birlikte önlemeliyiz. Bizler sizin emrinizdeyiz. Yeter ki siz kazanın ve ülkenize kazandırın. Hep birlikte sahip çıkarsak inşallah sektörü daha yukarılara taşıyacağız” dedi. KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım’ın moderatörlüğünde, Hadiye Akkurt’ un bakanlıkta görüşülen konular hakkında bilgilendirme yapmasıyla devam eden toplantıda, katılımcıların soruları ilgili müdürlerce yanıtlandı.



