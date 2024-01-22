AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER VE HÜSEYİN HOCAMIN ARDINDAN





Vefat ve ölüm haberleri tez duyulur. Dün üzücü bir haber aldım. İlk kez kendisini 1978 yılında tanımış. Güler yüzlü, beyefendi ve en önemlisi ilim irfan sahibi Hüseyin Karaosmanoğlu’nun Avustralya'da vefat ettiğini öğrendiğimde üzüldüm. Vefat ve ölüm haberleri tez duyulur. Dün üzücü bir haber aldım. İlk kez kendisini 1978 yılında tanımış. Güler yüzlü, beyefendi ve en önemlisi ilim irfan sahibi Hüseyin Karaosmanoğlu’nun Avustralya'da vefat ettiğini öğrendiğimde üzüldüm.

Hüseyin hocam 2000 yılından beri Türkiye’den 15 bin km uzakta Avustralya'da yaşıyordu. Kendisini 1968'de işçi göçmeni olarak Avustralya’ya giden Türklerinin çocuklarına adamış, onlara dinini diyanetini devlet millet sevgisini öğretiyordu.

Aslen Yuvacık doğumlu, Kocaeli Derince ilçesinde oturan zaman zaman İzmit'e gelen Hüseyin hocamla son olarak üç yıl önce görüşüp geçmiş hatıraları ve Avustralya da yaşayan 160 bin Türkün yaşantısı konuşmuştuk.

Hüseyin hocam benim Avustralya’ya gelip Avustralya'da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi belgeseli çekmemi istiyordu. Bir türlü gitmek nasip olmadı keşke

Avustralya'da Türk-İslam tarihini araştırsak Avustralya’ya savaş açan iki Türkün kahramanlık hikayesini yerinde dinlesek belgeselleştirseydik.



İngilizlerin kandırıp Avustralya'dan Çanakkale’ye savaşmak için getlrdiği Anzakların anaları ile söyleşiler yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yapsaydık.

Hüseyin hocamın aziz hatırasına 1998 tarihinde çektiğim Şehitler Mahşeri Çanakkale Belgeselimi sizlerle paylaşıyorum.



VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

“Şu fani dünyada baki kalan gök kubbede hoş bir sedaimiş”









VEFAT DUYURUSUNDA AMAÇ FATİHA OKUNMASINA VESİLE OLMAKTIR.

1949 tarihinde Kocaeli Yuvacık'da dünyaya gelen 1978 yılından beri yakından tanıdığım Kocaeli bölgesinde geniş bir kesim tarafından tanınan Avustralya'da Türk-İslam kültürüne büyük hizmeti olan Hüseyin Karaosmanoğlu'nun Avustralya'da vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Acımız büyük, çok üzgünüm cenazesi 22 Ocak 2024'de uzun yıllardan beri

yaşadığı Avustralya'da toprağa verilecektir.

Üç yıl önce Türkiye’ye geldiğinde Avustralya'da Türk-İslam kültürü tarihi üzerine konuşmuş önemli bilgiler almıştım. Merhuma Allah (CC)'dan rahmet, kederli ailesi, akraba ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

Makam ve mekanı cennet olsun.



RUHU İÇİN EL FATİHA…

HÜSEYİN HOCAMIN VEFATI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYAMDAN YAPTIĞIM PAYLAŞIM

Hüseyin hocamın Türkiye’den 15 bin kilometre uzakta Avustralya'da vefat edip bugün 22 Ocak 2024 tarihinde Avustralya'da toprağa verilip ebediyete uğurlanması dolayısı ile Avustralya’ya ile ilgili yaptığım araştırma yazımı sizlerle paylaşıyorum.

1968'DA BAŞLAYAN AVUSTRALY' YA TÜRK GÖÇÜNÜN HİKAYESİ

Yarım asır önce başlayan bu yolculuk, 5 Ekim 1967 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile başladı.

Türk heyeti ile Avustralyalı yetkililer Canberra’da bir araya gelerek, Türklerin çalışmak ve yaşamak için Avustralya’ya göç etmelerine imkan tanıdılar.





1960’larda diğer ülkelerden Avustralya’ya göç azalmıştı ve işçi bulma konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Almanya’ya çalışmaya giden Türk işçiler çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle anılıyordu. Bunu duyan Avustralya hükümeti, sanayicilerin ‘göçmen getirilmesi için’ yaptıkları baskılar üzerine 1965 yılında Türkiye’ye bir inceleme heyeti gönderdi. O dönemlerde “göçmen” kelimesine sıcak bakmayan Türkiye, yapılacak sözleşmede, Almanya’da olduğu gibi “işçi” kelimesinin kullanılması yönünde talepte bulunmuştu.

Beyaz Avustralya Politikası neydi?

1960’larda yürürlükte olan Beyaz Avustralya politikasından dolayı ülkeye sadece Avrupa’dan göçmen kabul edilebiliyordu. Avustralya hükümeti bu sorunu çözebilmek için Türkiye’yi Asya’dan çıkartıp Avrupa kategorisine koydu ve böylece o güne kadar bir Asya ülkesinden alınan en büyük göç gerçekleştirildi.

Beyaz Avustralya politikası ise 1972 yılında son buldu.

168 kişilik ilk kafile Sidney’e gitti.

Yapılan anlaşmanın ardından, 14 Ekim 1968 günü 168 kişilik ilk Türk kafilesi Sydney’e indi. Avustralya İstatistik Bürosu, 1968-1974 yılları arasında yaklaşık 19.000 Türk’ün Avustralya’ya göç ettiğini kayıtlarına geçirdi. Türkiye’den gelen ilk kafileyi havaalanında bu ülkeye 1940’larda göç eden Kıbrıs Türkleri karşıladı. Çoğunluğu Türkiye’nin kırsal kesimlerinden gelen Türklerin yaklaşık %30’u nitelikli, %70’i ise vasıfsız işçilerdi. 1980’lerde ise bu oran ters yönde değişmeye başladı ve Türkiye’den gelen nitelikli işçi oranında ciddi anlamda artış yaşandı. Avustralya İstatistik Bürosu’nun 2008 yılında yaptığı sayımda ülkedeki Türk sayısı 59.000 olarak belirtildi. 2011 yılında resmi olmayan rakamlara göre ise bu sayı 159.000 civarındaydı. (Kaynak: TRT Türk)

OSMANLI DEVLETİ AVUSTRALYA İLİŞKİLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Osmanlı-Avustralya ilişkilerinin tarihi, Suriye ve Lübnan bölgelerinden Avustralya’ya yönelik göçlerin yoğunlaştığı XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti ve Avustralya yerel hükümetleri, göçleri önlemeye çalışmışlarsa da ada ülkede yaygın olarak yapılan gezdiricilik mesleğinin göçmenlere çekici gelmesi ve servet edinme hayalleri girişimlerin başarılı olmasını engellemiştir. Osmanlı Devleti, Avustralya’daki tüccar ve vatandaşlarının hak ve hukuklarını koruyabilmek için bu ülkenin bazı şehirlerinde konsolosluklar açmıştır. Avustralya’da bulunan endemik hayvan ve bitki türleri Osmanlı devlet adamlarının ilgisini çektiği için Osmanlı ülkesine getirme girişimlerinde bulunmuşlardır. Avustralya’daki Osmanlı yerleşimciler ve tüccarlar Balkan ve I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’ne nakdi yardım göndermişlerdir.

I. Dünya Savaşı’nda Anzak birlikleri içinde yer alan Avustralyalı askerlerin Gelibolu’daki serüveni, savaş sonrası ilişkileri de olumlu etkilemiş, Avustralyalı devlet adamlarıyla asker ailelerinin Gelibolu’daki anıt mezarları ziyaretleri iki ülke ilişkilerinin Cumhuriyet döneminde de artarak gelişmesini sağlamıştır. (Kaynak:









Avustralya'da Kaç Türk yaşıyor ?

tAvustralya sınırları içinde özellikle Sidney, Canberra, Melbourne ve Perth'te yaşayan Avustralya Türklerinin sayısı 2007 itibarıyla 60.000'i geçmektedir. Türkler Avustralya'ya Türkiye'nin dışında Kıbrıs, Batı Trakya, Bulgaristan, Suriye gibi ülkelerden de gelmiştirler ve sayıları 160.000'e yakındır.



Avustralya Türkleri burada daha çok işçi sınıfındadır. Bunun dışında ticaret ve sanayi sektörlerinde de Türkler kendilerini göstermeye başlamıştır. Batı Avustralya'da bulunan ve ülkenin en büyük hurma üreticisi bir Türk'tür. Bu kişiler aynı zamanda kıtada ilk hurma ağacını yetiştiren ve bu ticareti ilk yapan kişiler olmuştur.(Kaynak:

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AVUSTRALYA HAKKINDA GENEL BİLGİ

Avustralya ya da resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu Güney Yarımkürede yer alan kıta ülkesi. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar. Komşuları Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda'dır. Başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sidney'dir.

Avustralya, 8.617.930 km2 karada, 80.920 km2 sularda olmak üzere toplam 8.698.850 km2'lik bir alana kurulmuştur. Hiçbir ülkeyle kara sınırı yoktur. Bu yüzölçümü ile dünyanın 6'ncı en büyük ülkesi konumunda olan Avustralya, 25.760 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir.

Avrupalıların 18. yüzyıldaki keşif ve göçlerinden önce, yaklaşık 50.000 yıldır yerli Aborjin halkı adaya ev sahipliği yapmaktadır.Aborjinlerin konuştuğu diller ise modern araştırmalar sonucu yapılan hesaba göre yaklaşık 250 farklı gruba ayrılmıştır.Cezai gönderim ile Britanya İmparatorluğu tarafından başlatılan zorunlu göç, 1788 yılından 1868 yılına kadar devam etmiş olup, Yeni Güney Galler civarında yoğunlaşmıştır. İlk yerleşim yapılan yıllardan itibaren nüfus düzenli bir şekilde artmış ve adanın tamamı 19. yüzyılın ortalarında keşfedilmiş olup, 5 yeni kraliyet kolonisi kurulmuştur. 1 Ocak 1901'de 6 koloni birleşerek federal yapı halini almış ve Avustralya Milletler Topluluğu'nu (Commonwealth of Australia) oluşturmuştur. Kurulduğu günden itibaren liberal-demokratik politik sistemi benimseyen Avustralya, 6 eyalet ve bağıl topraklardan oluşmaktadır. 24 milyonluk nüfusun çoğunluğu doğu kıyısına yerleşmiş olup şehirleşme oranı oldukça yüksek bir ülkedir.

Avustralya ismi, kıtanın etrafını gemi ile dolaşan bilinen ilk insan, kâşif Matthew Flinders'ın A Voyage to Terra Australis (1814) eseri ile popüler hâle gelmiştir. 1817'de Macquarie bu ismin resmi olarak kabul edilmesini önerdi ve 1824'te Britanya Krallığı, kıtanın resmen Avustralya ismiyle tanınmasını onayladı.(Kaynak:

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