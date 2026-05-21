“Bu halka özür borcunuz var”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi. Mecliste CHP Grubu’nun, araç kiralama konusunda belediyeye yönelttiği eleştirilerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın şu ifadelere yer verdi: “Merkezi hükümetin kaynaklarını orantısız bir şekilde bizlerin kullandığı, onların yaptığı projelerle bunun gerçekleştiği söylendi. Mesela Şehir Hastanesi tramvayı yapılırken bu defalarca dile getirildi. ‘Ulaştırma Bakanlığı yapıyor, siz reklam yapıyorsunuz’ denildi. Birincisi, Ulaştırma Bakanlığı bunu yapıyor ama sonrasında Büyükşehir’den bunun tahsilatını gerçekleştiriyor. Ki, yapıldı. Bunu bütün bilanço kayıtlarında sizler de görüyorsunuz. Bunun aynısını başka illerde de yapıyor. Mesela az önce ifade ettiğiniz dip çamuru meselesi gibi…

“YAPILMADI DEMEK DOĞRU DEĞİL”

İzmir’de adı İZBAN olan raylı sistemi tamamen yapan da hükümettir. ‘Orada yapılmadı’ demek doğru değil. Sadece bir örnek veriyorum. Bunun gibi sayısız örnek verebilirim. Bu doğru değil. Bu da yine oluşturulmak istenen bir algıdan ibaret.

“HİCVİ ALDIK, KABUL ETTİK”

Doçent doktor gibi ifadeler kullanarak yapılan hicvi de aldık, kabul ettik. ‘Yüzde 80 niye gerçekleşme oldu?’ diyorsunuz. Biliyorsunuz, Büyükşehir belediyelerinin gelirlerinin ana kaynağı merkezi bütçedir. İlde toplanan vergiler üzerinden bir oran ayrılır ve geri kalan kısmı belirli oranlar dahilinde bütün Büyükşehir belediyelerine dağıtılır. Bu bütün belediyeler için böyledir.

“KAYNAKLAR SİSTEME GÖRE DAĞITILIR”

İlçe belediyeleri için de yine kanunda belirtilen bir sistem vardır. Kaynaklar bu şekilde dağıtılır. Yani sistemin dışında ‘Ben kendi belediyeme fazla göndereyim, muhalefet belediyesine az göndereyim’ gibi bir durum yoktur. Onlar eskidendi. Onlar sizin bu memleketi idare ettiğiniz dönemde oluyordu. Ankara’ya gidilip bütçe istenirdi. Ankara kime vermek isterse ona verilirdi. Ama şimdi otomatik hesaplama yöntemleri kanunda açıkça yer alıyor. Arkadaşlarımız size hangi maddeye göre hesaplandığını da anlatırlar.

“BİZİM İŞİMİZ DEĞİL”

Merkezi bütçe gelirlerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda biz geçen yıl bunun 53 milyar TL olacağını tahmin etmişiz. Bu oran, vergi gelirlerinin ne kadar artacağına bağlıdır. Vergi gelirleri beklenen kadar artmayınca bize gelen pay da 41 milyar TL seviyesinde kaldı. Yani bizim bütçe gelir tahminimiz, merkezi hükümetin bütçe gelirleriyle ilde toplanan vergi gelirlerine bağlı olduğu için gerçekleşme oranı yüzde 80 oldu. Vergi gelirlerinin ne kadar olacağını tahmin etmek bizim işimiz değil. Biz bunu enflasyon ve eskalasyon hesaplarıyla öngörüp bütçeye ekliyoruz.

“KONUYU KAVRAMAMIŞSINIZ”

Önemli olan, Berna Hanım’ın(Abiş) sunumundaki teknik detaydı. Gerçekleşen bütçenin ne kadarının kullanıldığı önemliydi. Oradaki gerçekleşme oranının yüzde 96 olduğunu da az önce söyledi. Yani burada benim konuyu bilmemle ilgili bir sorun yok. Sizin konuyu kavramamış olmanızla ya da ısrarla anlamak istememenizle ilgili bir sorun var.

“SİZİN DÖNEMİNİZDE BELEDİYE ÇALIŞANINA TAKSİTLİ MAL SATILMAZDI”

Diğer yandan kıdem tazminatı konusu da bu mecliste defalarca konuşuldu. Kıdem tazminatları bir muhasebe işleminden ibarettir. Biz bu belediyeleri 2004 yılında devraldığımızda 44 belediye vardı. O dönem belediyelerde ödenmeyen maaşlar vardı. İbrahim Başkan (Karaosmanoğlu) bütün personelin maaşlarını Büyükşehir üzerinden ödedi. O dönem bu şehirde esnaf, belediyede çalışan personele taksitli mal satmazdı. ‘Belediyede mi çalışıyorsun? Sana taksit yapmayız’ deniliyordu. Bunlar unutuldu gitti.

“TAM TERSİNİ SÖYLEDİK”

Şimdi ise insanlar özel sektördeki işlerini bırakıp belediyeye geçmek istiyor. Gerçek tablo budur. Kiralamayla satın alma tartışmasını yine manipüle ederek anlatmaya devam ettiniz. Biz hiçbir zaman ‘Kiralamak doğrudur, satın almak yanlıştır’ gibi mutlak bir ifade kullanmadık. Tam tersini söyledik. Kiralamanın doğru olduğu işler vardır, satın almanın doğru olduğu işler vardır dedik.

“MİLLET BİLİYOR”

Satın alma doğru olduğunda satın aldık, kiralama doğru olduğunda kiraladık. Ama siz slogan kısmında çok iyisiniz. Belediyeleri ilk devraldığınızda araçları otoparklara dizip “‘Bunlar israf yaptı’ dediniz ama sonrasında araç sayılarını ikiye, üçe katladığınız yerleri de bu millet biliyor.

“HALKA ÖZÜR BORCUNUZ VAR”

Dolayısıyla benim size teşekkür borcum yok. Tam tersine bu yanlış bilgiler nedeniyle sizin halka özür borcunuz var. Hâlâ ‘Kiralama yaparız’ diyorsunuz.”