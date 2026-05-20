Büyükakın, 19 Mayıs coşkusunu gençlerle birlikte yaşadı

KOCAELİ’DE KARNAVAL HAVASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu tüm kente yaydı. Bu önemli günü ismine yakışır bir şekilde, EnFest Gençlik Festivali ile kutlayan Kocaeli Büyükşehir, etkinliklerin ana merkezi olan Milli İrade Meydanı’nı adeta karnaval havasına bürüdü. 19 Mayıs’ı bisiklet turu ile taçlandıran Kocaeli Büyükşehir, EnFest etkinlikleri kapsamında muhteşem bir organizasyona imza attı.

BAŞKAN GENÇLERLE PEDAL ÇEVİRDİ

Program öncesinde yaklaşık 200 kişi, şehir içinde bisiklet turu gerçekleştirmek üzere İzmit Kent Meydanı’nda buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, bisiklet kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, Akademi Lise öğrencileri, Herkes İçin Spor sporcuları ve vatandaşların katıldığı şehir turu öncesi meydanda dev Türk bayrağı açıldı.

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

İzmit Kent Meydanı’ndan başlayarak Leyla Atakan Caddesi-Cengiz Topel Caddesi- Şehit Rafet Karacan Bulvarı-Demokrasi Caddesi-Yahya Kaptan-Zincirlikuyu Caddesi-Turan Güneş Caddesi-Gazanfer Bilge Caddesi istikametinde devam eden şehir turu, Milli İrade Meydanı’nda sona erdi. Şehir turu boyunca çalınan kornalara, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.

GENÇLERDEN COŞKULU KARŞILAMA

19 Mayıs ruhu için pedalları çeviren Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, kutlamalarının merkezi olan Milli İrade Meydanı’na ulaştı. Burada gençler tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Büyükakın, EnFest alanında uzun bir tur attı. Gençlerle basketbol, voleybol, futbol ve ayak tenisi oynayan Büyükakın, motokros yaptı, voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti. Alandakilerle son derece keyifli dakikalar geçiren Başkan Büyükakın, gençler başta olmak üzere tüm Kocaelillerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

PODCAST’E KONUK OLDU

Başkan Büyükakın, programın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’na kurulan Podcast Kocaeli’de 19 Mayıs özel yayınına konuk oldu. Temel prensiplerinin “Mutlu insanların yaşadığı bir Kocaeli” olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Bu şehirdeki herkesin mutlu olması lazım. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Ve bunları yaparken, kendilerine soruyoruz. Çünkü belediye, onlar için var. Belediyeciliğin sırrı burada. Niyet iyi olunca, peşinden o mutluluk da geliyor. Kocaeli’deki gençler gerçekten mutlular. Son dönemde yaptığımız çalışmalarla, gençlerimiz 21. Yüzyıl Türkiye’sine daha iyi hazırlanacak” dedi.

“KOCAELİ, ULUSLARARASI LİGE YÜKSELECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gençliğin başkenti Kocaeli” hatırlatmasını da yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli, sanayi başkenti olmanın yanına başka kimlikler eklemeye başladı. En son Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ‘Gençliğin başkenti’ demesi, üzerimize yeni sorumluluklar yükledi. Önümüzdeki haziran ayında, Kocaeli’de Türk Dünyası Gençlik Kampı olacak. İnşallah o kamp, kentimize bambaşka bir hava katacak. Böylelikle Kocaeli, uluslararası bir boyut kazanacak. Büyük bir heyecanla o kampa hazırlanıyoruz. Türk Dünyası’ndan gençleri en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.