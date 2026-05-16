"Kocaeli Manav Ağzı Sözlüğü" kayıt altına alınacak

Kocaeli’de "Manav Ağzı Sözlüğü Projesi" kapsamında saha çalışmaları başladı. Yürütülen çalışmada, unutulmaya yüz tutmuş yerel kelime ve ifadelerin kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

16 Mayıs 2026 Cumartesi 16:02

Kocaeli’de yaşayan Manav Türkleri'nin zengin kültürel mirasını yaşatmak ve tanıtmak amacıyla büyükşehir belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde gerçekleştirilen "Kocaeli Manav Ağzı Sözlüğü Projesi" saha çalışmaları ile devam ediyor. Projede, unutulmaya yüz tutmuş yerel kelime ve sözcüklerin kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması planlanıyor.

Vatandaşlar ile birebir görüşülüyor
Kocaeli’nin yerel kültür değerlerini korumak ve yaşatmak amacıyla sürdürülen "Kocaeli Manav Ağzı Sözlüğü Projesi" kapsamında saha çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Acar danışmanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Bilimsel yöntemlerle arşivleniyor
Hazırlanan soru-cevap anketleriyle sürdürülen saha çalışmalarında şimdiye kadar çok sayıda köy ziyaret edildi. Görüşmeler kapsamında vatandaşlardan yerel ağızda kullanılan kelimeler, sözcükler ve günlük hayatta kullanılan ifadeler derleniyor. Yapılan kayıtlarla birlikte Kocaeli’nin kültürel hafızasında önemli yer tutan sözlü miras unsurları bilimsel yöntemlerle arşivleniyor.

Kültürel miras kayıt altına alınıyor
Kocaeli’nin geçmişten günümüze taşıdığı yerel dil yapısının korunmasını amaçlayan proje, kültürel aktarım açısından da önemli çalışma olarak öne çıkıyor. Saha çalışmalarında elde edilen veriler titizlikle incelenirken, tekrar eden kayıtların ayıklanmasının ardından özgün kelime ve ifadeler sözlük çalışmasına dahil ediliyor. Proje kapsamında yalnızca kelimeler değil, aynı zamanda yöreye özgü kullanım biçimleri, halk arasında yaşayan ifadeler ve kültürel anlatımlar da kayıt altına alınıyor. Böylece Kocaeli’nin yerel kültürüne ait önemli değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Bu müzede yerel kültür yaşatılıyor
Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, şehrin unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Manavların Kocaeli’ne yerleşimi, ketenin yolculuğu ve motiflerin dili gibi bölümleriyle zengin bir içerik sunan müze, Portakal Hafız Konağı’nda hizmet veriyor. Müze, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

