Darıca’da denizler için örnek seferberlik

Darıca’da denizlerin ve doğanın temizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Marmara’ya Nefes” etkinliğinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte sahilde temizlik yaparak “Denizler çöp değildir” mesajı verdi. Dalgıçlar da su altında dip temizliği gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.

06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:00

 Darıca Belediyesi öncülüğünde, Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Marmara’ya Nefes” temizlik etkinliği geniş katılımla gerçekleştirildi. Denizlerin korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, GTÜ Su Altı Topluluğu Başkanı Yiğit Zeytun, üniversite öğrencileri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Sahili’nde (Darıca Balyanoz Koyu) gerçekleştirilen etkinlikte, hem sahil temizliği hem de su altı dip temizliği yapılarak Marmara Denizi için önemli bir farkındalık oluşturuldu.

DENİZLER ÇÖP DEĞİLDİR

Etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, denizlerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Denizler çöp değildir. Denizler bize ait bir miras değil, gelecek nesillere bırakmamız gereken en kıymetli emanettir. Bugün burada sadece bir temizlik çalışması yapmıyoruz, aynı zamanda bir bilinç oluşturuyoruz. Doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Marmara Denizi’nin nefes alabilmesi için hep birlikte sorumluluk almalıyız.” Başkan Muzaffer Bıyık, çevre konusunda atılan her adımın büyük bir fark oluşturduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti. GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım da doğaya ve denizlere sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade ederek kendilerine destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.


SAHİLDE VE SU ALTINDA EŞ ZAMANLI TEMİZLİK

Konuşmaların ardından Başkan Muzaffer Bıyık, protokol üyeleri ve öğrenciler sahil boyunca temizlik çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılar kıyı şeridinde plastik atıklar başta olmak üzere birçok çöpü toplayarak çevreye duyarlılık örneği sergiledi. Öte yandan GTÜ Su Altı Topluluğu’na bağlı dalgıçlar da deniz dibinde temizlik çalışması yaptı.

ATIKLAR DARICA BELEDİYESİ’NİN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNE GÖTÜRÜLDÜ

Su altından çıkarılan atıklar, deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne sererken, etkinliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sahilde ve su altında yapılan detaylı temizlik çalışması sonrasında çıkarılan atıklar kamyonlara yüklenerek geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Darıca Belediyesi’nin geri dönüşüm tesisine götürüldü. Etkinlik sonrası GTÜ öğrencilerinden oluşan topluluğu konser düzenledi. 

