GÖRME KAYBINA KARŞI ZAMANA KARŞI YARIŞ: ACİL AMELİYATLA GÖRMESİNİ YENİDEN KAZANDI

Tekirdağ'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hipofiz adenomlu hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği tarafından acil olarak değerlendirmeye alındı. Sol gözünde ciddi görme kaybı ve hızla ilerleyen görme fonksiyon bozukluğu tespit edilen hasta, zamanla yarışılan kritik bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Kalıcı görme kaybı riskinin bulunması nedeniyle gerekli hazırlıklar vakit kaybetmeden tamamlandı. Hafta sonuna denk gelmesine rağmen ilgili sağlık ekibi kısa sürede organize edilerek hasta pazar günü acil şartlarda ameliyata alındı.

Doç. Dr. Barış Özöner ve Uzm. Dr. Necdet Selim Kaya'nın yer aldığı ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale sonucunda hastanın görme fonksiyonlarında belirgin düzelme sağlandı.

Tedavi ve takip süreci olumlu seyreden hastanın klinik iyileşmesinin devam ettiği bildirildi.



ERKEN MÜDAHALE GÖRMEYİ KURTARDI

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Barış Özöner, hipofiz adenomuna bağlı gelişen ve hızla ilerleyen görme kayıplarında erken cerrahi müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Özöner, "Zamanında yapılan cerrahi müdahale, kalıcı görme kaybının önlenmesinde kritik rol oynuyor. Bu tür vakalarda hızlı değerlendirme ve doğru zamanda yapılan operasyon, hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESEL REFERANS MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

İl dışından sevk edilen hastanın kısa sürede değerlendirilerek tedaviye alınması ve başarılı sonucun elde edilmesi, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin özellikli nöroşirürji vakalarındaki deneyimini ve bölgesel referans merkezi konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Kocaeli Şehir Hastanesi, güçlü sağlık altyapısı, uzman kadrosu ve zamanında müdahale anlayışıyla hastalara umut olmaya devam ediyor.