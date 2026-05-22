KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan Kocaeli Sanayi Kapasite Anketi ve Sanayi Endeksi Değerlendirmesi

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi kapasite anketiyle oluşturulan “Kapasite Kullanım Oranı” ve “Kocaeli Sanayi Endeksi” ile TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı mayıs verileri hakkında değerlendirmede bulundu.

22 Mayıs 2026 Cuma 18:04

Zeytinoğlu, “Mayıs ayında Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 70,11 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan Türkiye geneli Kapasite Kullanım Oranı ise 74,2 oldu. Kocaeli’nin sektörel detaylarına baktığımızda kapasite kullanım oranı; otomotivde yüzde 71,56, kimyada yüzde 70,32, metalde yüzde 69,63, makinede yüzde 67,82 oldu. Türkiye geneli sektörlerin kapasite kullanım oranında yüzde 69,5 oranla makine ve ekipman sektörünün Kocaeli ile paralel seyrettiğini görüyoruz. Türkiye kimya sanayinin yüzde 27’sini karşılayan ilimizde, kimya sektörü kapasite kullanımının ise mayıs ayında Türkiye genelinden ayrıştığını görüyoruz. Kapasite kullanımındaki kaybın nedenlerine baktığımızda mayıs ayında tüm sektörlerde talep yetersizliği ve finansman zorlukları olmakla birlikte kimya sektörü için hammadde /ekipman zorluklarının ön plana çıktığını görüyoruz.

 

Diğer taraftan, Kocaeli sanayi endeks sonuçlarına göre Mayıs ayı endeks skoru 90,09 olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda ise makine sektöründe 99,97, otomotiv sektöründe 89,89, metal sektöründe 84,82 ve kimya sektöründe 84,57 oldu. Kocaeli’deki bu tablo, mayıs ayındaki işgünü kaybı ile birlikte yaşanan ihracatta yaşanacak düşüş ve özellikle kimya sektöründe yaşanan hammadde sorunundan kaynaklı kapasite ve endeks düşüşünü açıklıyor. Sonuç olarak küresel jeopolitik gerilimlerin, kapasite kullanımı ve beklentiler üzerindeki etkisini bu ay ilimiz sanayinde daha yakından hissettiğimizi görüyoruz” dedi.

