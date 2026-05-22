KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan Kocaeli Sanayi Kapasite Anketi ve Sanayi Endeksi Değerlendirmesi
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi kapasite anketiyle oluşturulan “Kapasite Kullanım Oranı” ve “Kocaeli Sanayi Endeksi” ile TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı mayıs verileri hakkında değerlendirmede bulundu.
Diğer taraftan, Kocaeli sanayi endeks sonuçlarına göre Mayıs ayı endeks skoru 90,09 olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda ise makine sektöründe 99,97, otomotiv sektöründe 89,89, metal sektöründe 84,82 ve kimya sektöründe 84,57 oldu. Kocaeli’deki bu tablo, mayıs ayındaki işgünü kaybı ile birlikte yaşanan ihracatta yaşanacak düşüş ve özellikle kimya sektöründe yaşanan hammadde sorunundan kaynaklı kapasite ve endeks düşüşünü açıklıyor. Sonuç olarak küresel jeopolitik gerilimlerin, kapasite kullanımı ve beklentiler üzerindeki etkisini bu ay ilimiz sanayinde daha yakından hissettiğimizi görüyoruz” dedi.