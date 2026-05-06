DİLOVASI BELEDİYESİ MAYIS MECLİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dilovası Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve selamlama konuşmasının ardından başladı.

06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:51

 “ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASINI DİLİYORUZ”
Açılış konuşmasında son dönemde okullarda yaşanan üzücü olaylara değinen Başkan Ömeroğlu, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere Allah’tan rahmet dileyerek, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. İlçe genelinde okul güvenliği için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
“EĞİTİM VE GÜVENLİK İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK”
Kaymakamlık, emniyet, jandarma ve milli eğitim müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Ömeroğlu , okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için belediye olarak destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.

ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR UNUTULMADI
Konuşmasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Ömeroğlu , yaklaşan Anneler Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı için de vatandaşlara iyi dileklerini iletti. Ayrıca 16 Mayıs’ta düzenlenecek Kocaeli Gençlik Şöleni’ne katılım çağrısı yaptı.
SPOR VE GENÇLİK VURGUSU
Sporun önemine dikkat çeken Başkan Ömeroğlu , Süper Lig’e yükselen Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler kulüplerini tebrik ederek başarılar diledi.
DİLOVASI’NDA PROJELER HIZ KESMİYOR
İlçede devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Ömeroğlu, Diliskelesi sahilinde rekreasyon ve sahil park çalışmalarının başladığını belirtti. TOKİ 3. etap 1145 konut projesinde hak sahipleri için kura çekiminin 8 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.
Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Ömeroğlu, Tavşancıl’da kadınlara yönelik spor salonunun hizmete açıldığını söyledi.
YAZ SEZONUNA HAZIRLIK TAMAMLANDI
Belediyeye ait yüzme havuzunun tadilatının tamamlanarak sezonun açıldığını belirten Ömeroğlu, yaz boyunca öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ve gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
YENİ YAŞAM ALANLARI HİZMETE SUNULUYOR
Millet Bahçesi’nin halkın kullanımına açık olduğunu ifade eden Ömeroğlu , Diliskelesi Kültür Merkezi ve düğün salonu inşaatının da devam ettiğini söyledi.
GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ
Açılış konuşmasının ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Maddeler, oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
