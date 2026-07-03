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Gölcük’te Plaj Voleybolu Heyecanı Başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen organizasyonlarından biri olan Plaj Voleybolu Turnuvası için resmi başvurular başladı.

Gölcük'te Plaj Voleybolu Heyecanı Başlıyor

03 Temmuz 2026 Cuma 10:41

"Spor Kenti Gölcük" vizyonu doğrultusunda sporu ve sporcuyu desteklemeyi sürdüren Gölcük Belediyesi, bu yıl da kum üstünde heyecan dolu anlara ve kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın Tarihi veDüzenleneceği Yer
Büyükler kategorisinde gerçekleştirilecek olan bu büyük turnuva, 10 - 11 - 12 Temmuz 2026 tarihlerinde sporseverlerle buluşacak. Üç gün
boyunca sporcuların yeteneklerini sergileyeceği ve voleybol şöleninin yaşanacağı organizasyonun adresi ise Değirmendere sahilinde yer alan Yüzbaşılar
Mahallesi Uğur Mumcu Parkı Karşısı Spor Tesisleri olacak. Dört Farklı Kategoride Büyük Rekabet Gölcük Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl geniş bir katılımla Erkekler Kategorisi, Karma Gruplar, Büyük Kadınlar ve Genç Kızlar olmak üzere toplamda dört ana kategoride düzenlenecek. Kum sahada kozlarını
paylaşacak takımların rekabeti turnuvanın heyecanını en üst seviyeye taşıyacak.

Dereceye GirenPakımlara Büyük Para Ödülü
Turnuvada büyük bir rekabete sahne olacak kategorilerde dereceye giren takımları cazip nakdi ödüller bekliyor. Yapılan resmi planlamaya
göre turnuvada rakiplerini geride bırakarak birinci olan takımlara 15.000 ₺, İkinci olan takımlara 10.000 ₺ ve üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başaran takımlara ise 7.500 ₺ para ödülü takdim edilecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım
Sezer, tüm sporseverleri Değirmendere sahilindeki bu eşsiz heyecana ortak olmaya davet etti.

Başvurular Yalnızca İnternet Üzerinden Yapılacak
Turnuvaya katılım sağlayacak takımların başvuru süreçleri hakkında da önemli bir bilgilendirme yapıldı. Dev organizasyona katılım
başvuruları yalnızca belediyenin resmi internet sitesi olan spor.golcuk.bel.tr adresi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Alanda veya fiziki olarak herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

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