Gündüz uçurtma yaptılar akşam konserde buluştular

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü’ne özel düzenlenen “O Benim Kahramanım” etkinlikleri, hafta sonu boyunca ailelere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliklerin finali ise İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen “En Baba Şarkılar” konseriyle yapıldı. Konserde babalar ve çocuklar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek Babalar Günü coşkusunu doyasıya yaşadı.

HAFTA SONUNU DOLU DOLU YAŞADILAR

Hafta sonunu dolu dolu geçiren aileler, cumartesi günü Gebze Millet Bahçesi’nde, pazar günü ise Sekapark Uçurtma Tepesi’nde düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Büyük ilgi gören organizasyonda çocuklar ve babalar birlikte oyunlar oynadı, atölyelere katıldı ve gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdi. “O Benim Kahramanım” Babalar Günü Özel Programı kapsamında ailelerle buluşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Nagehan Malkoç ile AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya etkinlik alanını ziyaret ederek çocukların ve babaların mutluluğuna ortak oldu.

SPOR, SANAT VE ÜRETİM ODAKLI ETKİNLİKLER

Birlikte geçirilen her anın kıymetini hissettiren etkinlikler, Babalar Günü’nü yalnızca bir kutlama olmaktan çıkarıp aile bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştürdü. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “O Benim Kahramanım” temasıyla hazırlanan şenliklerde gün boyunca eğlence, spor, sanat ve üretim odaklı etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik alanlarında kurulan şişme canlı langırt, şişme balon futbolu, simülasyon cihazları, yarışmalar ve atölyeler çocukların yoğun ilgisini gördü. Özellikle Kocaelispor iş birliğiyle hazırlanan “Gol Babamdan” etkinlik alanında futbolsever babalar ve çocukları keyifli anlar yaşadı. Bunun yanı sıra ralli ve bisiklet simülasyon cihazları da katılımcılara farklı deneyimler sundu.

BABALARLA YAPILAN UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Gökyüzünü süsleyen rengârenk uçurtmalar şenliğin en özel anlarından biri oldu. Çocuklar, babalarıyla birlikte hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakarak özgürlüğün ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlikte hazırlanan uçurtmaları gökyüzüne bırakarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Alanda kurulan “babama mektup” köşesinde çocuklar babalarına olan sevgilerini satırlara dökerek mektup yazdı. Kimi uzaktaki babasına kimi de yanı başındaki babasına mektup yazarak duygularını dile getirdi.

ATÖLYELERDE DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Şenlik alanında kurulan Ahşap oyuncak boyama, Kanvas tablo yapımı, Uçurtma yapımı ve çiçek taç yapımı gibi atölyelerde çocuklar babaları ile birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Babalar ve Çocuklar el becerileri atölyelerinde birlikte üretmenin keyfini yaşadı. Çocuklar “Neşeli Meyveler Atölyesi’nde, birbirinden renkli meyvelerle eğlenceli figürler tasarlayarak hem üretmenin keyfini yaşadı hem de sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazandı.” Ayrıca alanlarda yer alan Şişme Canlı Langırt, Şişme Balon Futbolu gibi etkinliklerle babalar ve çocuklar doyasıya eğlendi

GÜNÜ HATIRA FOTOĞRAFLARI İLE ÖLÜMSÜZ KILDILAR

Etkinlik kapsamında oluşturulan “O Benim Kahramanım” temalı özel fotoğraf alanında aileler hatıra fotoğrafları çektirirken, geleneksel oyunların yaşatılması amacıyla düzenlenen tavla yarışması da yoğun ilgi gördü. Sahne etkinlikleri de gün boyunca katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Antrenörler ile Bedenden Oyuna Etkinliği, sunucu eşliğinde gerçekleştirilen yarışmalar ve Ediz Hoca ile Bedenden Oyuna Etkinliği’nde bu kez babalar sahneye çıktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde babalar oynadı, çocuklar ise doyasıya güldü.

GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN BALONLARLA FİNAL

Gebze Millet Bahçesi ve Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleştirilen Programlar kapsamında KO-MEK müzik grubu eğitmenleri ve Anne Şehir Korosunun gerçekleştirdikleri müzik dinletileri etkinliklere ayrı bir renk kattı. Gün boyunca süren yarışmalar, oyunlar ve sürpriz etkinlikler ailelerin yüzünü güldürürken, gün sonunda gökyüzüne yükselen uçurtmalar Babalar Günü’ne unutulmaz bir final yaşattı. Babalar ve çocukların birlikte geçirdiği bu özel gün, sevginin, paylaşmanın ve aile olmanın güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

“EN BABA ŞARKILAR” KONSERİ BİNLERİ BULUŞTURDU

Babalar Günü’nün finali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen “En Baba Şarkılar” konseriyle yapıldı. Sakiler ve Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası’nın sahne aldığı konserde, babalara özel unutulmaz bir müzik şöleni yaşatıldı. Türkiye’nin “baba” unvanıyla anılan Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay’ın eserleri, senfonik düzenlemeler eşliğinde yeniden yorumlanarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.

“BABALAR GÜNÜ’NE EN BABA ŞARKILAR YAKIŞIR”

Konserde ilk eserin ardından sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletti. Abiş konuşmasında, “Kocaeli’de Babalar Günü’nü en baba şarkılarla kutlamaya karar verdik. Sakiler Grubu ve Oda Orkestramızla birlikte bu özel geceyi daha da anlamlı hale getirdik” ifadelerini kullandı.

SANATÇILARDAN KOCAELİ’YE TEŞEKKÜR

Sakiler Grubu solisti Hasan Gözetlik, Babalar Günü’nde böyle özel bir repertuvarla sahne almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Gözetlik, “Ferdi, Müslüm ve Orhan babaların da Babalar Günü’nü kutluyoruz. Oda Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşmak bizim için büyük bir gurur” dedi. Konser, Berna Abiş’in sanatçılara çiçek takdiminin ardından coşkulu şekilde devam etti.

“EN BABA” REPERTUVAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gecede “Sabahçı Kahvesi”, “İtirazım Var”, “Nilüfer”, “Hangimiz Sevmedik”, “Emmoğlu”, “Hasret Rüzgarları”, “Kış Güneşi”, “İçim Yanar” ve “Seni Yazdım Kalbime” gibi unutulmaz eserler seslendirildi. Babalar Günü’ne özel hazırlanan repertuvar, izleyicilere duygusal ve coşkulu anlar yaşattı. Konserin sanat yönetmenliğini ise Alkın Toy üstlendi.