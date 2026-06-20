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Hareket Bilinci Akademisi’nde postür farkındalığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hareket Bilinci Akademisi’nde bir araya gelen kadınlar; günlük yaşamda hareket bilinci, beden farkındalığı ve doğru postür konusunda bilgilendirildi.

Hareket Bilinci Akademisi'nde postür farkındalığı

20 Haziran 2026 Cumartesi 13:00

 KADINLAR HAREKET BİLİNCİ KAZANDI

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Hareket Bilinci Akademisi kapsamında kadınlara yönelik sağlıklı yaşam semineri gerçekleştirildi. Gönül Bahçem Davet Evi’nde düzenlenen programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Yılmaz da katıldı.

 

GÜNLÜK YAŞAMDA SAĞLIKLI HAREKET ALIŞKANLIKLARI

Fizyoterapist İbrahim Halil Nahya’nın konuşmacı olarak yer aldığı programda, günlük yaşamda hareket bilinci, beden farkındalığı ve doğru postür konuları ele alındı. “Günlük Yaşamda Hareket Bilinci, Beden Farkındalığı ve Postür” başlıklı sunumda, özellikle ev içinde sık tekrar edilen hareketlerin vücut sağlığı üzerindeki etkileri katılımcılarla paylaşıldı.

 

DOĞRU POSTÜRÜN ÖNEMİ ANLATILDI

Seminerde doğru ve kötü postür örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunan Nahya, gün içinde yapılan pek çok hareket sırasında farkında olmadan yanlış duruş alışkanlıkları geliştirilebildiğini belirtti. Kötü postürün en önemli nedenlerinden birinin kas zayıflığı olduğuna dikkat çeken Nahya, sağlıklı bir duruş için kasların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

BEDEN FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Günlük yaşamda fark edilmeden yapılan bazı hareketlerin zamanla eklem, kas ve duruş problemlerine yol açabileceğini ifade eden Nahya, beden farkındalığının önemine değinerek özellikle ev içinde sık tekrar edilen hareketlerin doğru şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

 

DEĞİŞİM İÇİN İLK ADIM FARK ETMEK

Hareketsiz yaşamın duruş bozukluklarını etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Nahya, katılımcılara günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Gün içinde en çok nerede zaman harcadığınızı düşünmeniz gerekiyor. Değişime ve düzeltmeye oradan başlayacaksınız” dedi.

 

KATILIMCILARIN SORULARI YANITLANDI

Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, kadınlara günlük yaşamda hareket farkındalığı kazandırmaya yönelik öneriler paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

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