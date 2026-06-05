Geleceğin Cesur Kadın Girişimcileri Projesinde Jüri Değerlendirmesi Tamamlandı

Gebze Ticaret Odası tarafından gençlerin girişimcilik ekosistemine kazandırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen “Geleceğin Cesur Kadın Girişimcileri” proje yarışmasında jüri değerlendirme süreci tamamlandı.

Projeler; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, toplumsal fayda, ticarileşme ve büyüme potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Değerlendirme sürecinde özellikle teknoloji, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve sosyal fayda odaklı iş fikirleri dikkat çekti.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, bazı projelerin yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesinde, doğru yönlendirme ve destek mekanizmalarıyla girişime ve startupa dönüşebilecek potansiyel taşıdığı ifade edildi. Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen yenilikçi fikirlerin, iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, gençlerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, kadın girişimciliğini teşvik eden çalışmaların ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim açısından değer taşıdığını ifade etti. Aslantaş, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini ise girişime dönüştürebilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Jüri değerlendirme süreci tamamlanırken, yarışmanın sonuçları ve derece sıralamaları henüz açıklanmadı. 25 Haziran 2026 tarihinde Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye giren projeler ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak. Program kapsamında başarılı öğrenciler ödüllerini alırken, projelerini iş dünyası temsilcileri ve katılımcılarla paylaşma fırsatı da bulacak.

İş dünyası temsilcileri, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve yatırım çevreleri tarafından ilgiyle takip edilmesi beklenen programın, genç girişimciler ile potansiyel yatırımcılar ve iş ortakları arasında yeni bağlantıların kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, gençlerin yalnızca eğitim hayatında başarılı bireyler olarak değil, aynı zamanda üreten, geliştiren ve istihdam oluşturan girişimciler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Özellikle kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü şekilde yer almasını desteklediklerini belirten Aslantaş, gençlerin yenilikçi fikirlerini ekonomik değere dönüştürebilecekleri bir ortam oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, teknoloji odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi ve gençlerin startup ekosistemine kazandırılması yönündeki çalışmaların devam edeceğini belirten Aslantaş, Gebze Ticaret Odası'nın geleceğin girişimcilerini bugünden iş dünyasıyla buluşturan projelere öncülük etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen projeler, Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Jüri heyetinde Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Yücel Yılmazel ve Sayın Sinan Yücel'in yanı sıra ilgili meslek komitesi üyeleri ile kadın girişimci kurulu üyelerinden ; Sayın Alev Bilgili , Sayın Hatice Uludağ ve Sayın Leyla Toltar Katılım Sağladı