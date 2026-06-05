Şehir tiyatroları perdelerini başarıyla kapattı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2025-2026 sezonunda sahnelediği oyunlar ve gerçekleştirdiği etkinliklerle sanat dolu bir yılı geride bıraktı. Sezon boyunca 231 temsilde sahne alan ekip, toplam 86 bin 538 seyirciyi ağırlayarak tiyatroyu geniş kitlelerle buluşturdu.

86 BİN 538 SEYİRCİ AĞIRLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezon boyunca sahnelenen oyunlar, düzenlenen turneler ve konuk yapımlarla binlerce sanatsevere ulaştı. Ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Şehir Tiyatroları, sezonu etkileyici rakamlarla tamamladı.

DÖRT YENİ OYUN SAHNELENDİ

Her sezon repertuvarını yenileyen Şehir Tiyatroları, bu yıl dört yeni yapımı sanatseverlerle buluşturdu. “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk”, “Sinan”, “Unutmak” ve “Karar” adlı oyunlar, sezon boyunca birçok kez sahnelenerek izleyiciden yoğun ilgi gördü.

REPERTUVAR OYUNLARI SAHNEDEN İNMEDİ

Yeni yapımların yanı sıra repertuvarda yer alan oyunlar da sezon boyunca sahnelenmeye devam etti. “Şebo Müzikali”, “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?”, “Masanın Altında”, “Yoldan Çıkan Oyun”, “Çöp Atlas”, “Radyo-yu Hümayun”, “Üç Jokerli Konken”, “Savaş ve Barış”, “Hiç Kimsenin Öyküsü”, “Evvel Zaman İçinde”, “Hayal Perdesi”, “Aradığın Seni Arayandır” ve “Radyo Tiyatrosu” izleyiciyle buluştu.

“IŞILTILI HAŞERAT” YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliği kapsamında sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Işıltılı Haşerat” oyunu dört temsilde toplam bin 855 seyirciye ulaştı.

TURNELERLE FARKLI ŞEHİRLERDE SAHNE ALDILAR

Kocaeli Şehir Tiyatroları, sezon boyunca gerçekleştirdiği turnelerle farklı şehirlerde ve yurt dışında da sanatseverlerle buluştu. “Aradığın Seni Arayandır” Bursa İnegöl Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde sahnelenirken, “Sinan” oyunu İstanbul Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde Şubat ve Nisan aylarında toplam 6 temsil gerçekleştirdi. Oyun ayrıca DasDas Sahne’de de tiyatroseverlerle buluştu.

“ÜÇ JOKERLİ KONKEN” AVRUPA’YA AÇILDI

“Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” ve “Şebo Müzikali” Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenirken, “Üç Jokerli Konken” Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluştu. Oyun ayrıca Almanya’da düzenlenen 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali kapsamında uluslararası seyirciyle sahnelendi.

SEZON KAPANIŞI “MASANIN ALTINDA” İLE YAPILDI

Sezonun kapanışı “Masanın Altında” oyunu ile gerçekleştirildi. Oyun, 23 Mayıs’ta 3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu sahnesinde festivalin kapanış oyunu olarak sahnelendi. 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen turnelerde toplam 17 temsilde 6 farklı oyun sahnelendi ve 4 bin 240 seyirciye ulaşıldı.