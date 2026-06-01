Mayıs ayına damga vurdu; Başkan Büyükgöz sosyal medyanın zirvesinde

Teleskop Score tarafından hazırlanan Mayıs 2026 dönemi "Kocaeli İlçe Belediye Başkanları Sosyal Medya Performans Analizi" raporu yayımlandı. Kocaeli’deki 12 ilçe belediye başkanının X (Twitter), Facebook ve Instagram platformlarındaki performansını inceleyen kapsamlı rapora, elde ettiği başarıyla Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz damgasını vurdu. Büyükgöz; etkileşim şampiyonluğu, takipçi büyüme hızı ve içerik verimliliği kategorilerinde zirveye yerleşerek sosyal medyanın en başarılı ismi oldu.

Kamuya açık veriler dijital ortamda analiz edildiğinde, Zinnur Büyükgöz’ün vatandaşa dokunan içerik stratejisinin karşılık bulduğu görüldü. Mayıs ayı boyunca 3 platformda toplam 81.031 etkileşim (beğeni, yorum, alıntı, repost) alan Büyükgöz, kategorisinde 12 belediye başkanı arasında "En Çok Etkileşim Alan Belediye Başkanı" unvanını kazandı. Büyükgöz’ü, 64.145 etkileşim ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 52.221 etkileşim ile Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman takip etti.

Başkan Büyükgöz'ün platform bazlı etkileşim dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti; Instagram: 49.228 etkileşim, X (Twitter): 20.733 etkileşim, Facebook: 11.070 etkileşim

İÇERİK KALİTESİYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Raporda dikkat çeken en önemli detaylardan biri de Büyükgöz'ün sadece popülaritesiyle değil, paylaştığı içeriklerin kalitesiyle de zirvede yer alması oldu. En Çok Büyüyen Hesap: Dönem boyunca net +1.355 yeni takipçi kazanan Zinnur Büyükgöz, Kocaeli genelinde sosyal medyada kitlesini en hızlı artıran lider oldu. İçerik Verimliliğinde Lider (En Verimli Hesap): Paylaşım sayısına oranla alınan reaksiyonu ölçen "Gönderi Başına Etkileşim" listesinde Büyükgöz, 732 ortalama etkileşim ile rakiplerine büyük bir verimlilik farkı attı.

"PELİTLİ BAYRAKTEPE" PAYLAŞIMI İNSTAGRAM’I SALLADI

Zinnur Büyükgöz’ün Mayıs ayı içerisinde en çok ses getiren çalışması ise Gebze'ye kazandırılan yeni sosyal yaşam alanı oldu. Başkanın 19 Mayıs 2026 tarihinde Instagram hesabından paylaştığı "Şehrimizin yeni nefesi Pelitli Bayraktepe Mesire Alanımız artık hizmetinizde!" içerikli videosu ve görselleri tek başına 9.653 etkileşim alarak Kocaeli ilçe belediye başkanları arasında ayın en çok etkileşim alan Instagram gönderisi oldu. Aynı zamanda X platformunda okul önlerindeki üstyapı çalışmalarına yönelik yaptığı paylaşım da 265 etkileşimle X'in en popüler içerikleri arasında ilk sırada yer aldı. Gerek hayata geçirdiği projelerin dijital lansman başarısı gerekse takipçileriyle kurduğu güçlü bağ, Zinnur Büyükgöz’ü Mayıs 2026 döneminde Kocaeli yerel yönetimler kategorisinin açık ara dijital lideri konumuna taşıdı.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI