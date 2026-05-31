Gebze Millet Bahçesi, ulaşıma da nefes aldırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’ye kazandırdığı Millet Bahçesi, yalnızca yeşil alan düzenlemesiyle değil, çevresinde oluşturulan ulaşım altyapısıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda hayata geçirilen yeni yol, bağlantı ve dönel kavşak düzenlemeleriyle bölgedeki trafik akışı daha güvenli ve akıcı hale getirildi. Proje kapsamında oluşturulan ulaşım ağı, Gebze şehir içi trafiğine önemli rahatlama sağladı.

31 Mayıs 2026 Pazar 10:48

 MİLLET BAHÇESİ İLE ULAŞIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Yaklaşık 435 dönümlük askeri alanın dönüştürülmesiyle hayata geçirilen Gebze Millet Bahçesi, çevresindeki modern kavşaklarla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda yeni yollar, bağlantı aksları ve kavşak düzenlemeleri Gebze şehir içi trafiğine nefes aldırdı. 2023 yılında başlayan ve 2026 yılında tamamlanan çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 kilometrelik yeni çevre yolu inşa edildi. Proje ile birlikte hem Millet Bahçesi içerisindeki araç hareketliliği düzenlendi hem de Gebze şehir merkezine bağlanan trafik akışının daha dengeli hale getirilmesi hedeflendi.

 

MODERN DÖNEL KAVŞAKLARLA KESİNTİSİZ TRAFİK

Millet Bahçesi çevresinde trafik akışının daha güvenli ve kontrollü sağlanması amacıyla yaklaşık 35-40 metre çapında modern dönel ada kavşaklar oluşturuldu. Millet Bahçesi ana otoparkı çevresinde yer alan ve Yeni Bağdat Caddesi üzerinden D-100 yönüne bağlantı sağlayan kavşak düzenlemesiyle bölgedeki yoğunluk önemli ölçüde azaltıldı. Bu noktada yapılan düzenleme sayesinde şehir içi geçişler daha akıcı hale getirildi.

Bir diğer önemli kavşak düzenlemesi ise yan yolu ve İstanbul Caddesi yönünü birbirine bağlayan aks üzerinde gerçekleştirildi. Bu bağlantı sayesinde Gebze’nin ana arterlerine ulaşım daha hızlı ve kesintisiz hale geldi.

 

İÇ ULAŞIM VE BAĞLANTI NOKTALARINDA DÜZENLEME

Millet Bahçesi içerisindeki trafik akışını düzenleyen bağlantı yolları kapsamında D-100 üzerinden yan yola doğrudan erişim sağlayan hat da hayata geçirildi. Bu düzenleme ile hem park içi araç sirkülasyonu

dengelendi hem de çevre yoluna bağlantı güçlendirildi.

 

OTOPARK KAPASİTESİYLE TRAFİK YÜKÜ AZALDI

Proje kapsamında 3 ayrı otopark alanı oluşturularak toplam 880 araçlık park kapasitesi sağlandı. Bu sayede özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk kontrol altına alınırken, ziyaretçilerin alana erişimi daha düzenli hale getirildi.

 

GEBZE’DE YENİ ULAŞIM DÖNEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalarla Gebze Millet Bahçesi yalnızca bir rekreasyon alanı değil, aynı zamanda modern ulaşım planlamasının da önemli bir parçası haline geldi. Yeni yol ve kavşak düzenlemeleriyle birlikte bölge, Gebze’nin en düzenli trafik akışına sahip noktalarından biri olarak öne çıktı.

