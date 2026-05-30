AZİZ YILDIRIM KOCAELİ’DE FENERBAHÇELİLERLE BULUŞUYOR

Fenerbahçe camiasının yakından takip ettiği isimlerden Aziz Yıldırım, 31 Mayıs Pazar günü Kocaeli’de düzenlenecek toplantıda sarı-lacivertli taraftarlar ve kongre üyeleriyle bir araya gelecek.

Kocaeli’deki Emex Otel’de saat 09.30’da başlayacak buluşmada Aziz Yıldırım’ın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması, Fenerbahçe’nin geleceğine dair görüşlerini paylaşması ve katılımcıların sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın Kocaeli programına özel önem verdiği ve bu organizasyonun gerçekleşmesini özellikle istediği öğrenildi. Toplantı, Fenerbahçe Kongre Üyesi Mustafa Anayurtlu’nun öncülüğünde bir grup kongre üyesi tarafından organize edildi.

ÖNEMLİ İSİMLER DE KATILACAK

Toplantıya Aziz Yıldırım’ın yönetim kadrosunda yer alan bazı önemli isimlerin de katılması bekleniyor. Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Cihan Kamer, Fatih Öztürk ve Mehmet Selim Kosif’in programda hazır bulunacağı ifade edildi.

Fenerbahçe camiasında birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin hedeflendiği toplantıda, kulübün geleceği, sportif hedefleri ve taraftarların beklentileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

“TÜM FENERBAHÇELİLERİ DAVET EDİYORUZ”

Organizasyonun düzenleyicileri arasında yer alan Kongre Üyesi Mustafa Anayurtlu, tüm Fenerbahçelileri programa davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’ye yıllarını vermiş, kulübümüzün tarihine damga vurmuş Aziz Yıldırım’ı Kocaeli’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını adına önemli görüşlerin paylaşılacağı bu buluşmaya tüm Fenerbahçeli kongre üyelerini ve taraftarlarımızı davet ediyoruz.”