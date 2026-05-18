Başkan Ömeroğlu´ndan 19 Mayıs Mesajı

Belediye Başkanımız Ramazan Ömeroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj ile gençliğin bayramını kutladı.

18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:12

 Belediye Başkanımız Ramazan Ömeroğlu, mesajında, “Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadelenin başlangıç günü olan 19 Mayıs 1919 “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” nın 107. yıldönümünü gururla kutluyorum. 19 Mayıs 1919; Bağımsızlığımıza atılan ilk adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde onuruyla yaşama kararlılığının ilan edildiği gündür” dedi.
GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl coşkuyla kutlanacağını ifade eden Belediye Başkanımız Ramazan Ömeroğlu, “19 Mayıs’ın bayram olarak gençlere hediye edilmesi, istikbalimiz, geleceğimiz için gençlerimizin omuzlarındaki misyonu ortaya koymaktadır. Dilovası Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa kazandırdıklarının korunması noktasında gençlerimize güveniyor ve her zaman destekliyoruz” dedi.
RAHMETLE ANIYORUZ
Belediye Başkanımız Ramazan Ömeroğlu, “Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
