GKM’de Sınav Maratonuna Hazırlanan Öğrencilere Özel Söyleşi

Sınav Sürecine Rehberlik Etti





Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Osman Sarı, LGS ve YKS sürecinde yaşanan stres, kaygı ve motivasyon eksikliği gibi konulara değinerek, başarıya giden yolda doğru çalışma yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Öğrencilere yalnızca net sayılarına odaklanmamaları gerektiğini vurgulayan Sarı, karşılaşılan zorluklarla baş edebilmenin de en az akademik başarı kadar önemli olduğunu ifade etti.

Tecrübe ve Samimiyet Ön Plandaydı

Samimi anlatımı ve hayatın içinden verdiği örneklerle öğrencilerle güçlü bir iletişim kuran Sarı, hedef belirleme, planlı çalışma ve sınav kaygısını yönetme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Söyleşi boyunca öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de sınav sürecine dair yeni bakış açıları kazandı.

Program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Osman Sarı, gençlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.





