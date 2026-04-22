KÜLTÜR VE SANAT:
Şehir Tiyatroları, Bursa’da izleyiciyi büyüledi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları Bursa 12. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katılarak “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi” oyununu sahneledi. Gösterimin ardından uzun süre ayakta alkışlanan Şehir Tiyatroları ekibi, sanatseverlerden tam not aldı.

22 Nisan 2026 Çarşamba 10:42

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ödüllü oyunu “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” ile bu kez Devlet Tiyatroları Bursa 12. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katıldı. Festivalin kapanış oyunu olarak sahnelenen “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” her zaman olduğu gibi yine sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkileyici sahne dili ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken oyun, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

İKİ KURUM ARASINDAKİ DAYANIŞMA ARTTI

Gösterimin ardından, Bursa Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz tarafından Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibi tebrik edildi, çiçek takdim edildi. Bu anlamlı jest, iki kurum arasındaki kültürel dayanışmayı güçlendiren önemli bir an olarak kayda geçti.


OYUN, BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan bilindiği gibi Şehir Tiyatroları’nın “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” oyunu, 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında “Yılın En Başarılı Oyunu”, “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı” ve “Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı” ödüllerine layık görülmüştü.

