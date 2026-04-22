Şehir Tiyatroları, Bursa’da izleyiciyi büyüledi

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ödüllü oyunu “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” ile bu kez Devlet Tiyatroları Bursa 12. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katıldı. Festivalin kapanış oyunu olarak sahnelenen “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” her zaman olduğu gibi yine sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkileyici sahne dili ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken oyun, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.





İKİ KURUM ARASINDAKİ DAYANIŞMA ARTTI





Gösterimin ardından, Bursa Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz tarafından Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibi tebrik edildi, çiçek takdim edildi. Bu anlamlı jest, iki kurum arasındaki kültürel dayanışmayı güçlendiren önemli bir an olarak kayda geçti.





OYUN, BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ





Öte yandan bilindiği gibi Şehir Tiyatroları’nın “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” oyunu, 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında “Yılın En Başarılı Oyunu”, “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı” ve “Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı” ödüllerine layık görülmüştü.