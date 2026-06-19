Kağıtspor’da kan değişimi

Kocaeli’yi bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde temsil edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, yeni sezon öncesi teknik patronluğa çok anlamlı bir ismi getirdi. Mavi-Beyazlı kulüp, parkedeki yeni yapılanmasında takımı kentin evladı, İzmitli Başantrenör Enes Akdilek’e emanet etti.

KENTİN TAKIMI, KENTİN ANTRENÖRÜ

Her branşta Kocaeli’nin kendi öz kaynaklarına ve bu toprakların yetiştirdiği değerlere öncelik veren Kağıtspor, basketbolda da bu misyonunu sürdürüyor. Kulüp binasında gerçekleştirilen ve Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin ile başkan vekili Fatih Özkaraaslan’ın yer aldığı anlaşmada, İzmitli teknik adamla imza töreni gerçekleştirildi. Kağıtspor bu hamle ile sadece sahada değil, teknik yönetimde de bu şehrin ruhunu yansıtacağının mesajını net bir şekilde verdi.

"İZMİT’İN ÇOCUKLARINA GÜVENİMİZ TAM"

Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, bu kentin çocuklarıyla başarıya koşmak istediklerini belirterek, “Kağıtspor olarak her zaman bu kentin bağrından çıkan değerlere kapımızı sonuna kadar açıyoruz. Enes Akdilek hocamız, bu şehrin parkelerinde yetişmiş, basketbolu iyi bilen, İzmitlilik ruhunu en üst seviyede taşıyan bir isim. İnanıyoruz ki Enes hocamızın azmi ve aidiyeti, takımımızı hedeflediğimiz noktalara taşıyacaktır” ifadelerinde bulundu.

“YUVAYA DÖNMENİN GURURUNU YAŞIYORUM”

Yuvaya dönmenin ve doğup büyüdüğü şehrin takımını çalıştırmanın kendisi için büyük gurur vesilesi olduğunu ifade eden Başantrenör Enes Akdilek ise, “Bu salonların ve kentin beklentilerini çok iyi biliyorum. Sahada son topa kadar savaşan, İzmit’in karakterini parkeye yansıtan bir takım izleteceğiz. Bana bu güveni layık gören başta Kulüp Başkanımız İbrahim Ercin olmak üzere tüm yönetim kurulumuza teşekkür ederim" dedi. Mavi-Beyazlılar, İzmitli Başantrenör Enes Akdilek yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlayacak.