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Başkan Büyükgöz’den İçişleri Bakanı Çiftçi’ye Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ankara’da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Başkan Büyükgöz’e ziyaret kapsamında AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu eşlik etti.

Başkan Büyükgöz'den İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Ziyaret

18 Haziran 2026 Perşembe 11:41

 Ankara temasları çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, Gebze’de devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Başkan Büyükgöz ve Milletvekili Tipioğlu, şehirlerin gelişimine yönelik yatırımlar, yerel yönetim hizmetleri ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Temasları

Başkan Büyükgöz, görüşmede Gebze’nin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve geleceğe yönelik hedefler hakkında Bakan Çiftçi’ye bilgi verdi. Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapılan ziyarette, şehrin gelişimi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kocaeli Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Büyükgöz, Ankara programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz’ı da ziyaret etti. Gazi Meclis’te gerçekleşen görüşmelerde Gebze’ye yönelik yatırımlar, devam eden projeler ve şehrin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ortak Akıl ve İstişare Vurgusu

Ankara ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükgöz, Gebze’ye değer katacak projeler için ilgili kurumlar ve temsilcilerle istişarelerini sürdürdüklerini belirtti. Başkan Büyükgöz, şehrin gelişimi adına ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

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