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EĞİTİM:
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Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor

Gebze Belediyesi’nin yaz okulları için kayıt süreci başlıyor. Eğitimden spora, sanattan kişisel gelişime kadar toplam 94 farklı branşta düzenlenecek yaz okullarıyla çocuklar ve gençler, yaz tatilini dolu dolu geçirme fırsatı bulacak.

Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor

12 Haziran 2026 Cuma 13:35

 Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilecek programlar kapsamında Gebze Yaz Spor Okulları kayıtları 15 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Güzide Gençlik Merkezi bünyesindeki eğitimler için kayıtlar 12 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Hobi ve Destek Eğitim Branşları kayıtları ise 15 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimler 6 Temmuz’da Başlıyor

Yaz okulları kapsamında açılacak tüm kurs ve eğitim programları 6 Temmuz’da başlayacak ve 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 4 ile 21 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan programlarda spor, sanat, kültür, hobi ve kişisel gelişim alanlarında çok sayıda branş yer alacak.

Başvurular Online Yapılacak

Yaz okullarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını yalnızca online olarak gerçekleştirebilecek. Kayıt işlemleri, Gebze Belediyesi’nin dijital başvuru platformu olan sende.gebze.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmesini amaçlayan yaz okulları, bu yıl da yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapacak.

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