Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor

Eğitimler 6 Temmuz’da Başlıyor
Yaz okulları kapsamında açılacak tüm kurs ve eğitim programları 6 Temmuz’da başlayacak ve 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 4 ile 21 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan programlarda spor, sanat, kültür, hobi ve kişisel gelişim alanlarında çok sayıda branş yer alacak.
Başvurular Online Yapılacak
Yaz okullarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını yalnızca online olarak gerçekleştirebilecek. Kayıt işlemleri, Gebze Belediyesi’nin dijital başvuru platformu olan sende.gebze.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.
Çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmesini amaçlayan yaz okulları, bu yıl da yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapacak.