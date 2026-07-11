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Edebiyatın Yaşı Yok: 71 Yaşındaki Fehime Tatar'dan “Yetmiş Bir Yıllık Sandık“

Küçük bir dağ köyünde filizlenen çocukluk hayallerini, rüzgâra ve yağmura karşı direnen “kır çiçeklerinin” asil öyküsünü mısralara döken 71 yaşındaki Fehime Tatar’ın ilk şiir kitabı “Yetmiş Bir Yıllık Sandık”, Narrator Kitap aracılığıyla edebiyat dünyasındaki yerini aldı.

Edebiyatın Yaşı Yok: 71 Yaşındaki Fehime Tatar'dan 'Yetmiş Bir Yıllık Sandık'

11 Temmuz 2026 Cumartesi 11:07

Hayatın tüm zorluklarına rağmen kendi içsel huzurunu ve özgürlüğünü mısralarla inşa eden Fehime Tatar’ın, ömrünün yetmiş bir yıllık birikimini sığdırdığı ilk şiir kitabı "Yetmiş Bir Yıllık Sandık" okurlarla buluştu. Çocukluğu küçük bir dağ köyünde geçen, hayallerini kimseden destek görmeden, adeta doğaya karşı tek başına direnerek büyüten Fehime Tatar, bu kıymetli eseriyle edebiyat dünyasına samimi, içten ve derinden etkileyici bir merhaba diyor. İlerleyen yaşına rağmen yılmadan, usanmadan büyük bir azimle uğraşarak bu eseri tamamlayan Fehime Tatar’ın bu başarısı, edebiyatın ve üretmenin yaşının olmadığının en somut kanıtı olarak dikkat çekiyor. Kitap, yayıncılık dünyasında yenilikçi adımlarla ilerleyen Eray Akgül’ün kurduğu "Narrator Kitap" yayınevi etiketiyle okurların beğenisine sunuldu.

Eser, Fehime Tatar’ın kendi ifadesiyle, fark edilmeden solup giden tüm “kır çiçeklerine” adanmış asil bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Hayat yolculuğunu rüzgârda sallanan, yağmurlara göğüs geren ama her daim dimdik duran bir kır çiçeğine benzeten şair, mutluluğun ve huzurun dış dünyada değil, insanın ancak kendi içinde bulabileceği bir hazine olduğunu mısralarıyla hatırlatıyor. Mevlana’nın “Senin dünyaya bakan penceren kirliyse, benim çiçeklerim sana çamurlu görünür” sözüne atıfta bulunarak hayal kurmanın ve dünyaya temiz bir kalple bakabilmenin kıymetini gözler önüne seriyor.


"Ben Fehime... Bir dağ köyünde büyüdüm ve bu satırları, benim gibi fark edilmeden solup giden tüm ‘kır çiçekleri’ için yazdım. Kır çiçekleri vardır; belki de kimse farkına bile varmadan üstüne basıp geçecek. Belki de kimse onları görüp koklamadan, öylece solup gidecekler. Ben de o kır çiçeklerinden biriydim. Yağmura, rüzgara karşı dimdik durdum... Şimdi tüm dileğim ve umudum çocuklarımdan yana."
Fehime Tatar


Fehime Tatar'ın adeta ilmek ilmek dokuduğu bu hayat öyküsünün kitaba dönüşmesi, çocuklarının ve ailesinin kolektif emeğiyle gerçeğe dönüştü. 71 yıllık bir çınarın bu büyük gayretine editörlük sürecinden kapak tasarımına kadar büyük bir titizlikle çalışan Uğur Tatar başta olmak üzere bütün ailesi destek oldu. Eserde, Fehime Tatar’ın gençlik yıllarından bugüne el emekleriyle, sabırla işlediği dantel ve oya motifleri de şiirlere eşlik edecek şekilde sayfalara taşındı. Kitabın isim annesi olan ve kaleme aldığı derinlikli sunuş yazısıyla esere ruh katan Saliha T. Tatar mizanpaj ve kapak tasarımına estetik fikirleriyle yön verirken kitapta yer alan özgün çizimler Ali Umut Tatar’ın imzasını taşıyor. Kitabın edebi bütünlüğünü tamamlayan ön söz ve son söz yazıları ise Fehime Tatar'ın çocukları Ümit Tatar ve Ülkü Tatar Çakıl tarafından kaleme alındı.

Kendi gücü ve bilgisi yettiğince "benden daha güzel kır çiçekleri yetişsin" diyerek ömrünü evlatlarına, emeğe ve sanata adayan bir annenin bu zarif eseri, azmin ve köklü bir aile bağının en güzel nişanesi durumunda. Okuyucunun zihninde ve kalbinde derin izler bırakacak olan "Yetmiş Bir Yıllık Sandık", edebiyat dolu yeni başlangıçlara kapı aralamak üzere Kitapyurdu.com üzerinden kitapseverlerle buluşuyor.


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şiirKitapUğur TatarEray AkgülFehime TatarNarrator KitapYetmiş Bir Yıllık Sandık
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