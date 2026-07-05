Kandıra’da iki plaj dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.30 itibarıyla alınan karar doğrultusunda, ilçe genelinde sadece Kovanağzı ve Kerpe plajlarının yüzmeye açık olduğu, bu iki bölge haricindeki tüm sahil ve koylarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.

Vatandaşların can güvenliği konusunda hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, denize girmek isteyenlerin yalnızca cankurtaran hizmeti verilen ve yasağın bulunmadığı söz konusu plajları tercih etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, denize giren vatandaşların güvenli alanları belirleyen mantar dubaların sınırları içerisinde kalmaları ve bu alanların dışına çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.