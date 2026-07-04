Üreten büyüklerimizden anlamlı sergi

Saygınlar bünyesindeki Kültür Sanat

Topluluğu ile Seka Kâğıt Müzesi işbirliğinde gerçekleştirilen sergide el işleri ve çeşitli el sanatlarından oluşan birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

73 SAYGIN BİREYDEN 100 ESER

65 yaş üstü bireylerin el becerilerini geliştirmek, üretkenliklerini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenlenen “Ahşap Boyama ve Saat Yapımı”, “Çömlek Atölyesi”, “Geri Dönüşüm Vazo Çalışması”,

“Quilling Broş Yapımı”, “Keçe Atölyesi” ile “Vitray ve Kuş Yuvası Yapımı” atölyelerinde eğitim alan 73 saygın birey, toplam 100 eser üretti. Hazırlanan ürünler düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

SERGİ ZİYARETÇİLERİN TAKDİRİNİ KAZANDI

65 yaş üstü bireylerin sabrını, sevgisini ve hayat tecrübelerini yansıtan eserler, ziyaretçilerin takdirini kazandı.

Birbirinden özel el emeği eserleri inceleme

fırsatı bulan vatandaşlar, büyüklerine destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sergi sonunda eserlerini sergileyen üyelere sertifika takdim edildi.

“BUGÜNÜN VE GELECEĞİN MİRASÇILARIYIZ”

İzmit Saygınlar Kulübü Üyesi İlhan Akbulut, sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Arkadaşlarımızla beraber hazırladığımız 100’ü aşkın el emeği ürünler sergilendi. Hem biz büyüklerimizin

toplumsal değerini vurguladık hem de sahip olduğumuz tecrübelerle sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de önemli mirasçısı olduğumuzu hatırlattık” dedi.