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Büyükşehir’den tarihe vefa, mirasa saygı

İzmit Hüseyin Paşa Camii haziresi elden geçirildi; Büyükşehir’den tarihe vefa, mirasa saygı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel...

Büyükşehir'den tarihe vefa, mirasa saygı

04 Temmuz 2026 Cumartesi 10:12

Bu kapsamda İzmit’te bulunan tarihi Hüseyin Paşa Camii haziresinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren
Büyükşehir, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TARİHİ HAZİREYE ÖZENLİ BAKIM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Çukurbağ Mahallesi’nde bulunan tarihi Hüseyin
Paşa Camii haziresinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

TARİHİ MEZAR TAŞLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI
Çalışmalar kapsamında hazirede bulunan tarihi mezar taşlarının çevresinde zamanla oluşan yabani otlar ve bitki örtüsü temizlenirken, alandaki çevresel kirlilik de giderildi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde
tarihi mezar taşlarının görünürlüğü artırıldı, hazire daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu.

KAPSAMLI TEMİZLİK VE KORUMA ÇALIŞMALARI
Büyükşehir Belediyesi, tarihi hazireler ve geçmiş medeniyetlerden günümüze ulaşan mezarlık alanlarında bakım, temizlik ve koruma çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Kentin kültürel hafızasının önemli parçaları
arasında yer alan bu alanlar, gerçekleştirilen düzenli çalışmalarla korunuyor ve gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILIYOR
Tarihi mezarlık alanlarında yürütülen bakım ve koruma çalışmalarıyla yalnızca fiziki temizlik sağlanmıyor, aynı zamanda Kocaeli’nin tarihine ışık tutan kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi, kentin tarihi değerlerini korumaya yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek.

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