Büyükşehir’in genç kürekçileri başarıya koşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin su sporlarına yönelik yatırımları meyvelerini vermeye başladı. Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nde yetişen genç sporcular, il dışındaki ilk yarış deneyimlerinde madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen Edirne Meriç Kürek Yarışları’na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcuları, kürsüye çıkmayı başardı. Mehmet Deniz Şahin ve Ahmet Eren Yavuz erkekler 2x kategorisinde, Amine Hatun Yazıcı ve Elif Temiz ise kadınlar 2x kategorisinde gümüş madalya kazandı.

“BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA İYİ SONUÇLAR ALDIK”

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi, 2 bin 109 metrekarelik alanda kürek, kano ve yelken gibi su sporlarında genç yetenekler yetiştiriyor. Henüz bir yıllık geçmişe sahip olan merkezin sporculara olan katkısı ile kısa sürede önemli başarılar elde edildi. Kürek Antrenörü Ebru Doğan, sporcuların yaklaşık 6 aydır düzenli antrenman yaptığını belirterek, “Beklediğimizden daha iyi sonuçlar aldık. Kürek sporu teknik olarak zor ama çok keyifli. Sporcularımızın gelişimini görmek büyük mutluluk. Ailelerden de çocukların hem psikolojik hem bilişsel gelişimlerine katkı sağladığı yönünde olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

ARKADAŞ TAVSİYESİYLE BAŞLADI, MADALYAYA ULAŞTI

Erkekler 2x kategorisinde ikinci olan Ahmet Eren Yavuz, kürek sporuna bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını ifade etti. Başlangıçta madalya kazanabileceğini düşünmediğini belirten Yavuz, “Zamanla bu sporu ne kadar sevdiğimi fark ettim. Şimdi hedeflerim daha büyük. Profesyonel olarak devam etmek istiyorum” diye konuştu.

“HEDEFİM OLİMPİYATLAR”

Gümüş madalya kazanan Mehmet Deniz Şahin ise merkezin kendisi için ikinci bir aile olduğunu söyledi. “Hocalarımız bizi en başından beri destekliyor. Ortam çok samimi. Hedefim olimpiyatlara kadar bu spora devam etmek” ifadelerini kullandı.

İLK YARIŞTA GELEN BAŞARI MOTİVASYONU ARTIRDI

Kadınlar 2x kategorisinde ikinci olan Elif Temiz de ilk yarışlarında elde ettikleri derecenin kendilerini daha da motive ettiğini belirtti. “Kürek sporu kısa sürede vazgeçilmezim oldu” dedi.

“BU SPOR HAYATIMI DÜZENE SOKTU”

Sporculardan Beren Gökçe Acer ise kürek sporunun kendisine disiplin kazandırdığını ifade ederek, “Derslerime olan ilgim arttı. Böyle imkanların sunulması çok değerli. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi sporcuları şimdi gözünü yeni yarışlara çevirdi. Genç kürekçiler, önümüzdeki süreçte Türkiye Kupası başta olmak üzere yeni organizasyonlarda Kocaeli’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spora yaptığı yatırımlar sayesinde yetişen genç sporcular, elde ettikleri başarılarla daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyor.