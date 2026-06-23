Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar son sürat

Bugüne kadar Çayırova’ya eğitim ve spor alanında sınıf atlatan ve bu doğrultuda ilçeye birçok projeyi kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, vizyon projeleri arasında bulunan Çayırova Spor Lisesi’nde geri sayım devam ediyor. Tamamlanmasıyla birlikte, alanında sadece Çayırova’nın değil Türkiye’nin önde gelen liselerinden olacak Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar hızla ilerliyor. Ülke genelindeki öğrencilerin Çayırova’yı tercih etmelerine imkan sunacak olan ve 21 bin metrekare alana inşa edilen Çayırova Spor Lisesi’nde bulunan yurt binalarında asma tavan ve oda iç düzenlemeleri sürüyor. Bununla birlikte yurt binalarında bulunan odaların balkonlarında da çalışmalarda sona gelindi. Ayrıca odalarda bulunan doğrama ve cam montajı tamamlanırken, yurt binası üzerinde bulunan güneş panelleri montajları da hızla ilerliyor.

İÇ TEFRİŞAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Derslik binasının dış cephe çalışmalarında sona gelinirken, bina içerisinde bulunan derslik alanlarının yer döşemelerinde de büyük ilerleme kaydedildi. İç tefrişat çalışmalarının sürdüğü derslik binasında çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Spor Lisesi kampüsü içerisinde bulunan kapalı spor salonu ve spor sahasında ise büyük bir ilerleme kaydedildi.

BETON SERİMLERİ BAŞLADI

Çayırova Spor Lisesi’nin kapalı spor salonu alanında ise betonarme inşaat çalışmaları tamamlandı. Kapalı Spor Salonunun üstüne yapılacak ve modern mimari örneklerinden biri olacak atletizm pisti ve futbol sahasında ise beton serim çalışmaları başlarken, aynı zamanda drenaj testi de gerçekleştiriliyor.

BÜYÜK KATKILAR SUNACAK

Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen ve bittiğinde alanında sayılı liseler arasında yer alacak Çayırova Spor Lisesi’nde, öğrenciler için hemen hemen her şey düşünülmüş durumda.21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşan spor lisesi kampüsünde, 500 kişilik kapalı spor salonu, 150 kız ve 150 erkek öğrenciye hizmet verecek yurt binası, futbol ve basketbol sahası yer alacak. Sadece Çayırova’nın değil bölge ve ülke genelinden de öğrencilere de hitap edecek proje, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.