Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar son sürat

İÇ TEFRİŞAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Derslik binasının dış cephe çalışmalarında sona gelinirken, bina içerisinde bulunan derslik alanlarının yer döşemelerinde de büyük ilerleme kaydedildi. İç tefrişat çalışmalarının sürdüğü derslik binasında çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Spor Lisesi kampüsü içerisinde bulunan kapalı spor salonu ve spor sahasında ise büyük bir ilerleme kaydedildi.
BETON SERİMLERİ BAŞLADI
Çayırova Spor Lisesi’nin kapalı spor salonu alanında ise betonarme inşaat çalışmaları tamamlandı. Kapalı Spor Salonunun üstüne yapılacak ve modern mimari örneklerinden biri olacak atletizm pisti ve futbol sahasında ise beton serim çalışmaları başlarken, aynı zamanda drenaj testi de gerçekleştiriliyor.
BÜYÜK KATKILAR SUNACAK
Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen ve bittiğinde alanında sayılı liseler arasında yer alacak Çayırova Spor Lisesi’nde, öğrenciler için hemen hemen her şey düşünülmüş durumda.21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşan spor lisesi kampüsünde, 500 kişilik kapalı spor salonu, 150 kız ve 150 erkek öğrenciye hizmet verecek yurt binası, futbol ve basketbol sahası yer alacak. Sadece Çayırova’nın değil bölge ve ülke genelinden de öğrencilere de hitap edecek proje, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.