“En Baba” uçurtmalar gökyüzünü renklendirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü’nü unutulmaz kılmak amacıyla birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı “O Benim Kahramanım” adlı Babalar Günü Uçurtma Şenliği düzenliyor. Babalar ile çocuklarını aynı etkinliklerde buluşturacak şenlik, 20 Haziran’da Gebze Millet Bahçesi’nde, 21 Haziran’da ise İzmit Sekapark’ta gerçekleştirilecek.

BABALAR VE ÇOCUKLAR BİRLİKTE EĞLENECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın “O Benim Kahramanım” temasıyla düzenlediği şenliklerde babalar ve çocuklar birlikte unutulmaz anılar biriktirecek. Program kapsamında kurulacak etkinlik alanlarında şişme canlı langırt, şişme balon futbolu, simülasyon cihazları, atölyeler ve yarışmalar gün boyu ziyaretçilerin hizmetinde olacak. Özellikle spor ve eğlenceyi bir araya getiren “Gol Babamdan” etkinlik alanı, Kocaelispor iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Futbolsever babalar ve çocukları burada keyifli dakikalar yaşayacak. Bunun yanı sıra ralli ve bisiklet simülasyon cihazları da katılımcılara farklı deneyimler sunacak.

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEYECEK

Aile bağlarını güçlendirmeyi, babalar ile çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmelerini hedefleyen etkinliklerde gün boyunca eğlence, spor, sanat ve atölye faaliyetleri gerçekleştirilecek. Gökyüzünü süsleyecek uçurtmaların yanı sıra birçok sürpriz etkinlik ailelerin yüzlerini güldürecek.

BABA-ÇOCUK ATÖLYELERİ

Şenlik alanında kurulacak atölyelerde çocuklar, babalarıyla birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşayacak. Baba-Çocuk Marangoz Atölyesi’nde el becerilerini geliştirecek katılımcılar, Çiçek Ekme Atölyesi’nde doğayla iç içe vakit geçirecek. Baba-Çocuk Bez Çanta Boyama Etkinliği ise ailelerin birlikte tasarım yapmalarına olanak sağlayacak. Çocuklar için ayrıca birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler kurulurken, gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden aktiviteler gerçekleştirilecek. Alanlarda ayrıca Şişme Canlı Langırt, Şişme Balon Futbolu gibi etkinlikler de olacak.

FOTOĞRAF ALANLARI VE TAVLA TURNUVASI

Etkinliklerde ailelerin bu özel günü ölümsüzleştirebilmeleri için Şipşak Fotoğraf Çekimi ve Baskı Alanı oluşturulacak. Katılımcılar çekilen fotoğraflarını anında alabilecek. Ayrıca “O Benim Kahramanım” temalı özel fotoğraf çekim alanında babalar ve çocukları hatıra kareleri oluşturabilecek. Babalar Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel oyunların yaşatılması amacıyla tavla yarışması da düzenlenecek. Yarışma, farklı kuşakları bir araya getirerek aile içi etkileşimi güçlendirecek.

ATA TOHUMLARI DAĞITILACAK

Programın önemli etkinliklerinden biri de “Atadan Toruna Ata Tohumu” fidan dağıtımı olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek dağıtımla hem çevre bilincinin artırılması hem de gelecek nesillere yeşil bir miras bırakılması amaçlanıyor.

GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENECEK

Şenliğin en heyecan verici anlarından biri ise saat 18.00’de gerçekleştirilecek uçurtma dağıtımı olacak. Babalar ve çocukları uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak Babalar Günü’nün coşkusunu yaşayacak. Renkli görüntülere sahne olması beklenen uçurtma şöleni etkinliğin simgesi olacak.

SAHNEDE EĞLENCE DOLU PROGRAM

Etkinliklerde sahne programları da gün boyunca ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Saat 16.00 ile 20.00 arasında devam edecek program kapsamında 16.00’da Antrenörler ile Bedenden Oyuna Etkinliği, 16.30’da sunucu eşliğinde eğlenceli yarışmalar, 17.00’de Ediz Hoca ile Bedenden Oyuna Etkinliği, 18.00’de ise müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Sahne etkinlikleri boyunca çocuklar ve aileler çeşitli oyunlara katılabilecek, yarışmalarla eğlenceli anlar yaşayacak.

DEV UÇURTMALAR UÇURULACAK

“O Benim Kahramanım” Babalar Günü Uçurtma Şenliği’nin en dikkat çekici bölümlerinden biri de gökyüzünü süsleyecek dev uçurtmalar olacak. 21 Haziran Pazar günü Sekapark Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik alanlarında profesyonel ekipler tarafından uçurulacak birbirinden renkli ve farklı figürlerdeki dev uçurtmalar, ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi göstermesi beklenen gösterilerde gökyüzü rengârenk görüntülere sahne olacak. Dev uçurtma gösterileri, şenliğin en özel anlarından biri olarak hafızalarda yer edecek.

ŞENLİĞE TÜM AİLELER DAVETLİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “O Benim Kahramanım” adlı Babalar Günü Uçurtma Şenliği, aileleri bir araya getirerek Babalar Günü’nü anlamlı ve unutulmaz bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Gebze Millet Bahçesi ve İzmit Sekapark’ta gerçekleştirilecek organizasyona tüm vatandaşlar davet edildi.