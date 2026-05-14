GEBZE TİCARET ODASI’NDAN ÜNİVERSİTELERLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Gebze Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın mesleki eğitimi önceleyen, gençlerin gelişimini destekleyen ve sosyal farkındalık çalışmalarına önem veren vizyonu doğrultusunda üniversitelerle iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor.

ASIM KOCABIYIK MYO’DA MEZUNİYET COŞKUSU

İlk olarak, TOBB ile YÖK arasında imzalanan protokol doğrultusunda Gebze Ticaret Odası ile eşleştirilen Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’nun Mezuniyet Töreni ve Bahar Şenlikleri programına katılım sağlandı.

Programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Yılmazel ve Sinan Yücel ile Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak katıldı.

Gebze Ticaret Odası’nın mesleki eğitimi destekleyen yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelinerek mezuniyet heyecanına ortak olundu. Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken, aynı zamanda Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu mezunu olan Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yücel tarafından öğrencilere yönelik kariyer planlaması, iş hayatı ve sektör deneyimlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

GTÜ’DE “ENGELSİZ YAŞAM” FARKINDALIĞI

Üniversite programlarının ikinci durağı ise Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Kozada Kelebeğe Engelsiz Festivali” oldu.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşam içerisinde daha aktif yer almasına katkı sunmak ve engelsiz yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ile Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel katılım sağladı.



Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Mikdat Aydın, toplumun tüm kesimlerinin eşit imkanlarla sosyal yaşam içerisinde yer almasının önemine dikkat çekerek, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında daha görünür olmalarını destekleyen çalışmaların toplumsal açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

Bu kapsamda Gebze Ticaret Odası, iki gün üst üste üniversitelerde düzenlenen programlarda yer alarak hem mesleki eğitime hem de engelsiz yaşam farkındalığına yönelik çalışmalara destek verdi.