SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’nın genç futbolcuları, Türkiye Şampiyonası’na gidiyor!

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-15 Futbol Takımı, dün oynadığı baraj maçını kazanarak, Kocaeli’ni U-15 Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı.

Çayırova'nın genç futbolcuları, Türkiye Şampiyonası'na gidiyor!

30 Nisan 2026 Perşembe 15:15

Çayırova’nın genç futbolcularından büyük başarı. Bu sezon oynadıkları grup müsabakalarında zirvede yer alan ve Türkiye Şampiyonası için play-off oynamaya kazanan, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-15 Futbol takımı, bu başarısını taçlandırdı. Mücadele ettiği 5 takımlı play-off grubunda 5 maç sonunda 10 puan toplayan ÇESK U-15, Türkiye Şampiyonası için baraj maçında rakibi Çayırtepespor’la karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-15 Futbol Takımı’nın teknik heyeti ve sporcuları maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

“BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil edecek takımlar arasına adını yazdıran ÇESK u-15’in bu başarısı, ilçede büyük bir sevinç yaşattı. Yapılacak kura çekiminin ardından Sakarya, Düzce ya da Eskişehir’de oynanacak Türkiye Şampiyonası’nda ter dökecek genç sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Çayırova Belediyesi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanarak, bizleri gururlandıran ÇESK u-15 Futbol takımımızın sporcularını ve teknik heyetini tebrik ediyor, şimdiden Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kağıtspor, Türkiye’de sporun yüz akı oldu Kağıtspor, Türkiye’de sporun yüz akı oldu
“Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak” “Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli...
Serdar Dursun: “Yurt içinden ve yurt dışından bazı kulüpler benimle iletişime geçiyor“ Serdar Dursun: “Yurt içinden ve yurt dışından...
Körfezli genç yüzücüler Azerbaycan'da Türkiye'yi temsil edecek Körfezli genç yüzücüler Azerbaycan'da Türkiye'yi...
Selçuk İnan: Selçuk İnan: "Kalan maçlarımızı kazanırsak...
Kocaeli’nin yeni spor üssü şekilleniyor Kocaeli’nin yeni spor üssü şekilleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kağıtspor, Türkiye’de sporun yüz akı oldu
Mavi-Beyazlılar, 48 farklı branşta adını sıkça duyuruyor.

Haberi Oku