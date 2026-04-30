Çayırova’nın genç futbolcuları, Türkiye Şampiyonası’na gidiyor!

“BAŞARILAR DİLİYORUZ”
Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil edecek takımlar arasına adını yazdıran ÇESK u-15’in bu başarısı, ilçede büyük bir sevinç yaşattı. Yapılacak kura çekiminin ardından Sakarya, Düzce ya da Eskişehir’de oynanacak Türkiye Şampiyonası’nda ter dökecek genç sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Çayırova Belediyesi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanarak, bizleri gururlandıran ÇESK u-15 Futbol takımımızın sporcularını ve teknik heyetini tebrik ediyor, şimdiden Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.