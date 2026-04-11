EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOBİTEM’in yangın eğitimi ile hastaneler güvende

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından kamu ve özel hastanelerde görev yapan personele yönelik yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Nisan ayı boyunca sürecek eğitimlerle sağlık çalışanlarının acil durumlara karşı hazırlıklı olması hedefleniyor.

11 Nisan 2026 Cumartesi 12:51

KOBİTEM’DEN TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hastane personeline yönelik “Yangınları Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi” düzenleniyor. Eğitimlerde katılımcılara yangın anında doğru müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor.

YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ ANLATILDI

Özel Medar Gölcük Hastanesi’nde gerçekleştirilen eğitim programına 56 personel katıldı. Eğitimlerin ardından yapılan yangın tatbikatı ile katılımcıların olası acil durumlara karşı hazırlığı pekiştirildi. Aynı kapsamda Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeline yönelik düzenlenen eğitimde ise 69 çalışana yangın önleme ve söndürme teknikleri anlatıldı. Program sonrasında gerçekleştirilen tatbikat ile personelin yangına müdahale becerileri, uygulamalı olarak geliştirildi.

HEDEF, DAHA GÜVENLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

Nisan ayı boyunca Kocaeli genelindeki tüm kamu ve özel hastanelerde eğitim ve tatbikatların sürdürülmesi planlanıyor. Çalışmalarla sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin afet ve acil durumlara karşı bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

