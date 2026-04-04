Kitaplar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sarıkamış’tan Sibirya’ya Uzanan Tarih ve Esaretin Hikâyesi

Tarih ve edebiyatın kesiştiği noktada dikkat çeken bir eser daha okurlarla buluşuyor. İsmail Kahraman’ın kaleme aldığı “Sarıkamış’tan Esir Kamplarına Sibirya” adlı kitabı, henüz sayfalar açılmadan güçlü bir hikâyenin ipuçlarını veriyor.

04 Nisan 2026 Cumartesi 11:11

Güçlü bir dil olması yönüyle öne çıkıyor

Sibirya, Türklerin kadim yurtlarından biri olarak anlatılıyor. İlkokuldan itibaren Hunlar, Uygurlar ve Göktürkler gibi Türk tarihine dair bilgilerin öğretildiği; Orhun Abideleri ve Oğuz Kağan Destanı gibi önemli mirasların bu coğrafyayla bağlantılı olduğu vurgulanıyor. İsmail Kahraman, Türklerin büyük medeniyetler kurduğunu ve bu tarihî mirasın gurur verici olduğunu ifade ediyor. Günümüzde ise ataların yaşadığı Sibirya’ya yeniden yönelerek, Orhun Kitabeleri’nden sonraki en eski eserler olan Yenisey Yazıtları’nın bulunduğu bölgeye doğru bir yolculuktan bahsediliyor.

Kitabın kapağı da en az içeriği kadar dikkat çekiyor

Güçlü içeriğinin yanı sıra kapak tasarımıyla da öne çıkan bu kitap, yönetmen, yazar ve Maksat Sinema Olsun’un sahibi Uğur Tatar tarafından hazırlandı.

Kapakta yer alan karla kaplı anıt ve harita üzerindeki yön işaretleri, Sarıkamış’tan başlayarak Sibirya’daki esir kamplarına uzanan yolculuğa işaret ediyor. Soğuk tonların hâkim olduğu tasarım, dönemin sert kış koşullarını ve yaşanan dramı yansıtıyor.

Alt bölümde bulunan buharlı tren figürü ise esir askerlerin uzun ve zorlu sevkiyat sürecini simgeliyor. Lokomotif üzerindeki kırmızı yıldız detayı, dönemin Sovyet etkisini vurgularken, arka plandaki harita görseli olayların geçtiği coğrafyayı gözler önüne seriyor.


Kitabı karekod ile belgesel tadında izlemek mümkün

“Sarıkamış’tan Esir Kamplarına” ifadesiyle desteklenen eser, tarih meraklılarına hem görsel hem de içerik açısından güçlü bir anlatım sunmayı hedefliyor. Kitap kapağında yer alan QR kodun ise okuyucuları Devri Alem kanalına yönlendiriyor. 


Yazarın diğer belgeselleri: https://www.youtube.com/@TVDevriAlem/featured

Haber: Meldanur Çakır

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

