Kocaeli'de Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 162. yılı anılacak

Kocaeli'de faaliyet gösteren Kafkas ve Çerkes dernekleri, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 162. yılı dolayısıyla geniş katılımlı anma programı düzenleyecek.

19 Mayıs 2026 Salı 13:03

 Çarlık Rusyası'nın Kuzey Kafkasya halklarını yurtlarından kopararak dünyanın dört bir yanına sürgün etmesinin 162. yılında, hayatını kaybedenler Kocaeli'de düzenlenecek bir dizi etkinlikle anılacak. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği öncülüğünde; Gebze, Körfez, Karamürsel, Uzuntarla ve Ketenciler dernekleri ile Kocaeli Dostluk Kulübü'nün bir araya gelerek oluşturduğu "Anma Komitesi", büyük sürgünün acılarını paylaşmak ve tarihi gerçeği gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 21 Mayıs'da vatandaşlarla bir araya gelecek. 
 Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek program, sürgünün hafızalardaki yerini taze tutmayı ve günümüzdeki zorunlu göçlere karşı bir vicdan çağrısı yapmayı hedefliyor. 
 21 Mayıs Perşembe günü saat 13.30'da İzmit Fevziye Parkı'ndaki Sürgün Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve karanfil bırakma töreniyle başlayacak olan program, Babalı'da devam edecek. 
 Anma komitesindeki tüm dernekler, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kendi bölgelerinden otobüs kaldıracak. İzmit bölgesi için araçlar saat 14.30'da sahil otoparkından (NCITY Antikkapı önü) hareket edecek. Saat 17.00'de Karaağaç Mezarlığı'nda düzenlenecek programın ardından, saat 18.30'da Babalı Camii'nden Kültür Alanı'na kortej yürüyüşü yapılacak. Etkinlikler; denize karanfillerin bırakılması, meşaleli yürüyüş ve geleneksel Nart ateşinin yakılmasıyla son bulacak. 

