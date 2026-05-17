"Sizlerle birlikte destan yazıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, 'Her şey Türkiye için' diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, Terörsüz Türkiye hedefimizin. menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadele için harcanan kaynakların eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcansın istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bakın, milletimiz yakın tarihimizde 'Gençlik eyvah' diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvah olmadığı gibi, kimseye eyvallahı da olmayacak çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir. Başımızın tacıdır. Her bir gencimiz. Varsın birileri size sürekli karamsarlığa sürüklesin, varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanını merhem olacak olan sizlersiniz. Yer yüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak; sadece insanların değil, canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim, bugün artık avucunuzun içindeki telefonlara sığan bir dünya var. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı parlayan bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Ve bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin altın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz, gücümüzü biliyoruz, potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerji de yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek, ekonomide, istihdamda da, teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz, yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından gençlere hitap etmek üzere stadyumun içindeki alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kocaeli Stadyumu'nda onbinlerce gencin katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadın dışında kurulan alanda yaptığı açıklamada, gençleri selamlayarak, "Sanayinin teknolojinin, bilimin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kocaeli'de sizlerle buluşmaktan, sizlerle bir olmaktan, büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz, coşkunuz, sevginiz, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenabı Allah'a hamdolsun" dedi.