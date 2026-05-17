Kocaeli semalarında dronlarla "AK Parti" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan" koreografisi
Kocaeli'de düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"nde gerçekleştirilen dron gösterisi büyük beğeni topladı. AK Parti'nin 2001'den bu yana icraatlarının anlatıldığı görsel şölende, gökyüzüne yansıtılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi ile "İyi ki varsın Erdoğan" yazısı gençlerden yoğun alkış aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda onbinlerce gencin katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı. İlk olarak dışarıda kurulan alanda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından stadın içine geçti.