Kocaeli semalarında dronlarla "AK Parti" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan" koreografisi

Kocaeli'de düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"nde gerçekleştirilen dron gösterisi büyük beğeni topladı. AK Parti'nin 2001'den bu yana icraatlarının anlatıldığı görsel şölende, gökyüzüne yansıtılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi ile "İyi ki varsın Erdoğan" yazısı gençlerden yoğun alkış aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda onbinlerce gencin katılımıyla düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı. İlk olarak dışarıda kurulan alanda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından stadın içine geçti.

17 Mayıs 2026 Pazar 13:31

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından önce AK Parti Gençlik Kolları tarafından tarafından hazırlanan "Beraber Büyüdük" isimli kısa film izlendi. Ayrıca, alanı dolduran gençler, tribünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan dev pankartları açtı.  
  Şölende Barış Manço'nun unutulmaz eseri "Dönence" eşliğinde başlayan dron gösterisi de büyük ilgi gördü. Gökyüzünde yüzlerce dronla oluşturulan görsel şölende, ilk olarak AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001 ve Türkiye haritası resmedildi. Ardından AK Parti logosu ile partinin kuruluş sloganı olan "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" ifadeleri gökyüzüne yansıtıldı.  
  2001 yılından bu yana AK Parti'nin iktidara geldiği seçim tarihlerinin sırasıyla yer aldığı gösteride; ulaşımdan teknolojiye kadar Türkiye'ye kazandırılan dev yatırımlar ve eserler ışıklarla anlatıldı.  
  Türk bayrağının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin canlandırılması stadyumu dolduran gençlerden yoğun alkış aldı. Gösterinin görkemli finali ise dronlarla gökyüzüne "İyi ki varsın Erdoğan" yazısıyla yapıldı.  
  Dron gösterisinin ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş konuşma gerçekleştirdi.  

