Büyükakın: “KO-MEK toplumsal bağları da güçlendiriyor”

KO-MEK ilçe sergilerinde son durak Çayırova oldu. Kursiyerleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK kurslarının önemine dikkat çekti: “Komşulukta kopan sosyolojik bağlar, KO-MEK’te yeniden güçleniyor.”

07 Mayıs 2026 Perşembe 11:08

 KURSİYERLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), “Biz Birlikte Türkiye’yiz” temasıyla sürdürdüğü ilçe sergilerine Çayırova ile devam etti. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kursiyerlerin mutluluğuna ortak oldu. Yoğun katılıma sahne olan açılışa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

 

“TOPLUMSAL GELİŞİME KATKI SUNUYORUZ”

Başkan Büyükakın, “Yine her yer rengarenk. Ruhunuzun, gönlünüzün rengini eserlere yansıtmışsınız” sözleri ile, kursiyerleri kutlayarak konuşmasına başladı. “İnsan kendisi için iyi bir şey yaptığında aslında toplum için de yapmış oluyor” diyen Başkan Büyükakın, bu anlamda KO-MEK’in kişisel gelişime destek verdiğinin altını çizdi. Büyükakın konuşmasını şöyle sürdürdü: “KO-MEK ve Anne Şehir Merkezleri, büyük önem taşıyor. Çünkü komşulukta kopan sosyolojik bağlar, artık KO-MEK’te kuruluyor. Bu merkezler, kadınlarımız için birer sosyal dayanışma alanı haline geldi. KO-MEK’ler sizler için artık bir arkadaşlık ve kardeşlik yeri oldu. Buralarda benlik duygumuzu geliştiriyoruz.”

 

BÜYÜKAKIN’DAN KADINLARA ÇAĞRI

Kadınların toplumdaki rolüne de dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Bir toplumun ayağa kalkması, kadınların ayağa kalkmasıyla mümkündür. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Geleceğin liderlerini sizler yetiştireceksiniz” şeklinde konuştu. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kurulduğunu ve birçok alanda destekleyici projeler yürütüldüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “Ama sadece proje geliştirmekle olmaz. Onlara katılım da önemli. Burada size büyük görevler düşüyor. KO-MEK, Anne Şehir gibi projelerimize katılmaya devam etmenizi istiyoruz” dedi.

 

“KO-MEK UMUTLARI ARTIRIYOR”

Başkan Bünyamin Çiftçi, KO-MEK’in toplumsal katkısına vurgu yaparak, “Sizler burada çok önemli işler başarıyorsunuz. Bizler de sizlere hizmet etmek için buradayız. Gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Programda kursiyerler adına konuşma yapan Meltem Gürcan da, “Burada insanlarla konuştukça umutlarının arttığını gördüm. ‘Evet, ben doğru yerdeyim’ diyerek daha da heveslendim. Şimdi Okuyan Şehir Kulübü’nde liderlik yapıyorum. Burada bizi biz yapan değerlerle başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

KURDELEYİ ÇOCUKLAR KESTİ

Konuşmaların ardından, geleneksel KO-MEK bohçası, yakın zamanda evlenecek olan bir kursiyere hediye edildi. Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, çocuklarla birlikte kurdeleyi kesti. Çayırova KO-MEK ilçe sergisi, hem kursiyerlerin emeklerini taçlandırdı hem de topluma dokunan başarı hikâyeleriyle katılımcılardan tam not aldı.


